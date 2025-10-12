12 de octubre de 2025 Inicio
La nueva provocación del Gobierno por el 12 de octubre: "La civilización prevaleció sobre el salvajismo"

En las redes sociales de Casa Rosada se publicó un video que destaca la expedición de Cristóbal Colón como el inicio de un "proceso de civilización, orden y progreso".

Por
A 533 años de la llegada de Cristóbal Colón al continente americano

A 533 años de la llegada de Cristóbal Colón al continente americano, siguen las múltiples interpretaciones sobre sus consecuencias.

Casa Rosada
Para la Fiscalía, es "fácticamente imposible" garantizar las reimpresiones de una nueva BUP

"El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó a América, dando inicio a una de las gestas más trascendentales de la historia: el comienzo de un proceso de civilización, orden y progreso que marcaría para siempre el destino del continente", comienza el video publicado en la cuenta oficial de Casa Rosada.

"Colón supo enfrentar el caos desafiando la adversidad de tierras desconocidas tras una ardua y peligrosa travesía marítima. Navegó durante semanas enfrentando tormentas violentas, la incertidumbre de lo desconocido y el temor de sus propios hombres. Su liderazgo mantuvo firme la expedición frente al riesgo constante de naufragio", desarrolla sobre el almirante genovés.

inteligencia artificial
Así se vería un moderno Cristobal Colón en la actualidad según la inteligencia artificial.

Así se vería un moderno Cristobal Colón en la actualidad según la inteligencia artificial.

Luego, en una línea similar a la de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien celebra en esta fecha el "Día de la Hispanidad" a tono con las más rancias tendencias castrenses y ultramontanas, expresa que "al arribar, encontró pueblos enfrentados y costumbres que incluían rituales sangrientos, señales de un mundo sumido en la barbarie". Es decir, lo mismo que ocurría en Europa, con reinos en constante guerra por tierras y religión.

El video continúa asegurando que la llegada de Colón "estableció las primeras estructuras sociales y políticas fundamentadas en el derecho, la fe cristiana y los valores occidentales, promoviendo el orden y sentando las bases del progreso en el Nuevo Mundo". "La civilización prevaleció sobre el salvajismo y el orden sobre el caos", sentenció.

"En esta fecha, no solo recordamos un hecho histórico: conmemoramos el inicio de algo mucho más grande que cada uno de nosotros, la civilización occidental. Porque sin raíces no hay futuro, hoy, más que nunca, honremos este legado que tanto costó construir", concluye el material.

El controvertido video del Gobierno por el 12 de octubre que habla de América como "un mundo sumido en la barbarie"



