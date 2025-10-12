La nueva provocación del Gobierno por el 12 de octubre: "La civilización prevaleció sobre el salvajismo" En las redes sociales de Casa Rosada se publicó un video que destaca la expedición de Cristóbal Colón como el inicio de un "proceso de civilización, orden y progreso". Por







A 533 años de la llegada de Cristóbal Colón al continente americano, siguen las múltiples interpretaciones sobre sus consecuencias. Casa Rosada

En un nuevo Día del Respeto a la Diversidad Cultural, el Gobierno buscó otra vez la provocación a la "agenda woke" y consideró que llegada de Cristóbal Colón al continente americano hace 533 años significó "el orden y el progreso" y la prevalencia de "la civilización" sobre "el salvajismo".

"El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó a América, dando inicio a una de las gestas más trascendentales de la historia: el comienzo de un proceso de civilización, orden y progreso que marcaría para siempre el destino del continente", comienza el video publicado en la cuenta oficial de Casa Rosada.

"Colón supo enfrentar el caos desafiando la adversidad de tierras desconocidas tras una ardua y peligrosa travesía marítima. Navegó durante semanas enfrentando tormentas violentas, la incertidumbre de lo desconocido y el temor de sus propios hombres. Su liderazgo mantuvo firme la expedición frente al riesgo constante de naufragio", desarrolla sobre el almirante genovés.

Luego, en una línea similar a la de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien celebra en esta fecha el "Día de la Hispanidad" a tono con las más rancias tendencias castrenses y ultramontanas, expresa que "al arribar, encontró pueblos enfrentados y costumbres que incluían rituales sangrientos, señales de un mundo sumido en la barbarie". Es decir, lo mismo que ocurría en Europa, con reinos en constante guerra por tierras y religión.