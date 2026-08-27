Javier Milei acusó a la oposición de hablar de la morosidad para "dividir a la sociedad"

Con francotiradores en los techos, perros de la Policía de la Ciudad y calles valladas en la zona, el Presidente realizó una aparición pública en la escuela ORT del barrio porteño de Almagro donde le habló al alumnado sobre "ética y política".

El presidente Javier Milei brindó una charla para alumnos de 4° y 5° de la escuela ORT donde acusó a la oposición de hablar de morosidad para "dividir a la sociedad" y lo comparó con la campaña electoral 2023 durante la cual habían afirmado que "iba a vender órganos y promover la venta de armas en colegios". Además, leyó el epílogo de su próximo libro, La moral como política de Estado.

"Son argumentaciones para dividir a la sociedad en mercados que claramente generan mucha controversia y de esa manera ir achicando el conjunto sobre los que pueden adherir a la posición del gobierno ", apuntó el Presidente y descartó: "Yo confío en los argentinos, vamos a seguir haciendo lo que es correcto y la decisión, en definitiva, va a quedar en manos de los argentinos ".

Según se pudo observar, en las inmediaciones del establecimiento judío se desplegó un fuerte operativo de seguridad con francotiradores en los techos, perros de la Policía de la Ciudad y vallas para mantener la distancia en la calle.

El resto del tiempo el jefe de Estado leyó fragmentos del epílogo titulado Capitalismo, la divina maquinaria del paraíso para explicar cómo los 10 mandamientos enumerados en la Biblia son "las condiciones que el capitalismo necesita para funcionar" y argumentar contra el marxismo, al que definió como "teoría satánica".

"El resultado (del marxismo) siempre es el mismo: miseria, muerte, infierno en la tierra; mientras que el programa de Dios trae abundancia y armonía espiritual y material . El programa marxista es un programa satánico que en lugar de traer el paraíso te trae el infierno", sostuvo el economista libertario y aseguró que el liberalismo es "consecuencia directa del primer mandamiento".

El mandatario señaló que "la nación que honra el orden divino recibe la bendición de ese orden y la que lo rechaza recibe su consecuencia, no como castigo arbitrario, sino como resultado lógico, inevitable, inscripto en la naturaleza misma de las cosas desde el principio de los tiempos". "Yo lo entendí y es por eso que gobierno como gobierno", concluyó Milei.

La charla estuvo enmarcada bajo el lema "la ética como política de estado" y duró poco más de una hora. Una vez que se retiró del establecimiento acompañado por su hermana Karina, se subió a un auto y saludó a un reducido grupo de gente que lo acompañaba.

Se trata de la segunda vez que se presenta ante alumnos de secundario: la primera había sido en 2024, a pocos meses de su asunción. En ese entonces había encabezado el acto de comienzo del ciclo lectivo en el Colegio Copello de Villa Devoto, donde hizo la escuela secundaria.

El Presidente retomó la agenda después de haber celebrado la victoria en Diputados tras obtener la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y de Inocencia Fiscal II.

Se trata de una semana en la que el jefe de Estado volvió a mostrarse activo, después de varios días recluido en la Quinta de Olivos, sin actividades oficiales.

"Muchas gracias, diputados", la reacción del Gobierno y Javier Milei a la media sanción a la reforma del BCRA

El presidente Javier Milei le agradeció a la Cámara de Diputados por aprobar el proyecto de ley que modifica la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y aseguró que se trata de "un paso fundamental para erradicar a la inflación de la vida de los argentinos de bien".

Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, le agradeció a Milei y expresó su "alegría" por los 144 votos afirmativos, 102 negativos y 9 abstenciones que permitieron que el proyecto avance.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, definió el día como "histórico" por la aprobación de la Cámara baja y aseguró que el proyecto "viene a poner fin a un largo período de dominancia fiscal, y desarma los mecanismos de emisión descontrolada que empobrecieron a millones de argentinos".

Ravier, en línea con la explicación de Milei por cadena nacional, insistió con que hubo "una inflación acumulada del 50.141% en veinte años" y con que "el BCRA sufrió un vaciamiento sistemático, con un daño patrimonial total de USD 553.000 millones, equivalente al 85% del PBI".

"Lo que busca este proyecto es replicar lo que ya se logró en la gran mayoría de los países que erradicaron la inflación: un banco central independiente que cuide el valor de la moneda sin estar condicionado por el poder político de turno", afirmó el sucesor de Manuel Adorni.

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