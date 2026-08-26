El riesgo país volvió a subir y los bonos soberanos no logran consolidar su recuperación En medio de un clima de cautela global, el indicador de JPMorgan avanzó hasta los 517 puntos básicos. Mientras que la Bolsa porteña hilvanó su quinta jornada positiva consecutiva, aunque se reflejaron tensiones en el mercado antes de una licitación clave del Tesoro. Por Agregar C5N en









Los inversores se mostraron cautos con los activos argentinos.

En una jornada marcada por la extrema cautela en las plazas internacionales, los activos financieros argentinos operaron dispares. Mientras la Bolsa porteña logró extender su racha positiva y acumular su quinta subida consecutiva, las miradas de alerta se centraron en el riesgo país, que volvió a avanzar para ubicarse en los 517 puntos básicos.

En ese contexto, el el S&P Merval, subió un 0,5% en pesos para ubicarse en los 3.024.971 puntos; en tanto en dólares, el índice avanzó 0,1% y cerró en u$s1.882, luego de la suba de 2,3% registrada ayer. La jornada bursátil estuvo impulsada principalmente por el fuerte desempeño del sector energético e infraestructura, destacándose el importante salto de Transener (TRAN), que encabezó las ganancias del panel líder con una suba del 4,86%, seguida por Metrogas (METR) con un incremento del 2,94% y Sociedad Comercial del Plata (COME), que trepó un 2,77%.

En el extremo opuesto, la toma de ganancias y el freno en la cotización afectaron principalmente al rubro industrial y de materiales de construcción. La mayor caída de la fecha la sufrió Aluar (ALUA), con un fuerte descenso del 2,12%, seguida por la baja de Grupo Financiero Valores (VALO), que cedió un 0,78%. Asimismo, retrocedieron Cresud (CRES) (-0,50%), Transportadora de Gas del Norte (TGNO4) (-0,50%), Transportadora de Gas del Sur (TGSU2) (-0,49%) y Ternium Argentina (TXAR) (-0,43%), en una jornada donde BYMA cerró sin variantes.

Pese al tímido festejo del panel líder de acciones, toda la atención de los operadores se traslada ahora a la crucial licitación que el Ministerio de Economía enfrentará este jueves, donde el Gobierno deberá renovar un desafiante stock de vencimientos por un total de 12,6 billones de pesos.

En tanto en Wall Street, fue una jornada con tendencia mixta y disparidad de comportamientos para las acciones argentinas que cotizan en Nueva York (ADRs). El sector energético y financiero lideró el terreno positivo de la rueda, impulsado principalmente por Central Puerto (CEPU) con un alza del 1,48% y Pampa Energía (PAM), que escaló un 1,20%. Por su parte, la petrolera estatal YPF acompañó el sesgo favorable con un incremento del 0,52%.