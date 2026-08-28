Cuál es el artículo que le permitiría a Julián Álvarez irse a Barcelona El atacante se ausentó nuevamente a los entrenamientos, mientras acusó padecer un cuadro de depresión. Cuáles son sus opciones. Por Agregar C5N en









Julián Álvarez quiere irse de Atlético de Madrid.

La tensión entre Julián Álvarez y el Atlético de Madrid alcanzó un punto de máxima ebullición. El delantero argentino encadenó su tercera ausencia consecutiva a los entrenamientos mientras el Barcelona presiona por su fichaje, chocando de frente con la negativa rotunda de la directiva colchonera a negociar.

Desde la institución madrileña argumentaron formalmente que la baja del futbolista se debe a una "indisposición", aunque puertas adentro trasciende un complejo momento anímico reconocido por el propio jugador, quien además fue recibido con un clima hostil por la afición en la primera fecha de La Liga.

Julián Álvarez busca salir del club. La vía legal que evalúa el entorno del jugador En medio del cerrojo impuesto por el Atlético, desde el diario catalán Mundo Deportivo revelaron una alternativa jurídica a la que el atacante podría apelar: la ruptura unilateral de su contrato bajo el amparo del Real Decreto 1006, normativa que regula las relaciones laborales de los deportistas profesionales en España.

El punto clave reside en el artículo 16 del mencionado decreto, el cual contempla la desvinculación por voluntad del atleta sin causa imputable al club. En dicho escenario, la jurisdicción laboral es la encargada de fijar una indemnización evaluando el perjuicio deportivo y los motivos del quiebre.

Concretamente, el artículo señala que "la extinción del contrato por voluntad del deportista profesional, sin causa imputable al club, dará a este derecho, en su caso, a una indemnización que, en ausencia de pacto al respecto, fijará la jurisdicción laboral en función de las circunstancias de orden deportivo, perjuicio que se haya causado a la entidad, motivos de la ruptura y demás elementos que el jugador considere estimables”.

Esta vía legal derivaría en una cifra compensatoria sustancialmente menor a la cláusula de rescisión fijada en 490 millones de euros. En caso de ejecutarse, el Barcelona asumiría la responsabilidad del pago si lo contrata dentro del plazo de un año. Pese a que la alternativa judicial existe sobre la mesa, la viabilidad de la operación sigue siendo incierta. Por un lado, no hay confirmación de que la representación de Álvarez decida litigar en los tribunales españoles. Por el otro, el cálculo de indemnización requeriría un desembolso inmediato por parte del Barcelona, lo que choca con la propuesta económica que la entidad blaugrana presentó al Atlético, la cual contemplaba un esquema de pago fraccionado en nueve cuotas.