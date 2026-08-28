28 de agosto de 2026 Inicio
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Alerta por el retiro del mercado de una popular pasta de maní que "podría causar la muerte"

Las autoridades pidieron a los consumidores evitar comprar este producto por una posible contaminación.

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Se trata de una pasta de maní con sabor a pistacho.

Se trata de una pasta de maní con sabor a pistacho.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) prohibió la venta y comercialización de una pasta de maní por una posible contaminación por salmonella. Según explicaron, el producto fue clasificado de clase 1 como "Máximo riesgo: podría causar enfermedad grave o la muerte".

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Según explicaron se trata de la pasta de maní de la marca Bettergoods con sabor a pistacho que únicamente se vende en los supermercados Walmart. El pasado 3 de agosto realizaron un retiro voluntario de mercado ante la posible presencia de la enfermedad.

Imagen de la mantequilla/pasta de maní comercializada en supermercados.

Imagen de la mantequilla/pasta de maní comercializada en supermercados.

Sin embargo, el 26 de agosto recién cambió su clasificación como Clase I: Máximo riesgo: podría causar enfermedad grave o la muerte.

Desde el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida descubrieron esta situación ante una inspección de rutina. También compartieron el código de lote LB028ACP04 y fecha de vencimiento es el 28 de enero de 2027 para que aquellos consumidores que la hayan comprado puedan devolverla.

Estados donde se vendía la pasta de maní según la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos

  • Alabama
  • Alaska
  • Arizona
  • Colorado
  • Florida
  • Georgia
  • Idaho
  • Kansas
  • Mississippi
  • Missouri
  • Montana
  • Nebraska
  • Nevada
  • New Mexico
  • Oregon
  • South Dakota
  • Tennessee
  • Washington
  • Wyoming
Salmonella typhimurium

Salmonella typhimurium

Síntomas de la salmonella

La infección por salmonella suele producirse al consumir alimentos crudos o poco cocidos, especialmente carne, aves, huevos o leche no pasteurizada. Los síntomas aparecen entre 6 horas y 6 días después de la exposición e incluyen diarrea, dolor abdominal, fiebre, náuseas, vómitos, escalofríos y dolor de cabeza. Generalmente duran entre varios días y una semana, aunque la diarrea puede extenderse hasta 10 días y la recuperación intestinal completa puede tardar meses. Algunas variedades de salmonela pueden causar fiebre tifoidea, una enfermedad grave que puede ser mortal.

  • Diarrea
  • Cólicos estomacales (abdominales)
  • Fiebre
  • Náuseas
  • Vómitos
  • Escalofríos
  • Dolor de cabeza

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