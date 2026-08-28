Alerta por el retiro del mercado de una popular pasta de maní que "podría causar la muerte" Las autoridades pidieron a los consumidores evitar comprar este producto por una posible contaminación. Por Agregar C5N en









Se trata de una pasta de maní con sabor a pistacho.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) prohibió la venta y comercialización de una pasta de maní por una posible contaminación por salmonella. Según explicaron, el producto fue clasificado de clase 1 como "Máximo riesgo: podría causar enfermedad grave o la muerte".

Según explicaron se trata de la pasta de maní de la marca Bettergoods con sabor a pistacho que únicamente se vende en los supermercados Walmart. El pasado 3 de agosto realizaron un retiro voluntario de mercado ante la posible presencia de la enfermedad.

Imagen de la mantequilla/pasta de maní comercializada en supermercados. Sin embargo, el 26 de agosto recién cambió su clasificación como Clase I: Máximo riesgo: podría causar enfermedad grave o la muerte.

Desde el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida descubrieron esta situación ante una inspección de rutina. También compartieron el código de lote LB028ACP04 y fecha de vencimiento es el 28 de enero de 2027 para que aquellos consumidores que la hayan comprado puedan devolverla.

Estados donde se vendía la pasta de maní según la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos Alabama

Alaska

Arizona

Colorado

Florida

Georgia

Idaho

Kansas

Mississippi

Missouri

Montana

Nebraska

Nevada

New Mexico

Oregon

South Dakota

Tennessee

Washington

Wyoming Salmonella typhimurium Síntomas de la salmonella La infección por salmonella suele producirse al consumir alimentos crudos o poco cocidos, especialmente carne, aves, huevos o leche no pasteurizada. Los síntomas aparecen entre 6 horas y 6 días después de la exposición e incluyen diarrea, dolor abdominal, fiebre, náuseas, vómitos, escalofríos y dolor de cabeza. Generalmente duran entre varios días y una semana, aunque la diarrea puede extenderse hasta 10 días y la recuperación intestinal completa puede tardar meses. Algunas variedades de salmonela pueden causar fiebre tifoidea, una enfermedad grave que puede ser mortal.