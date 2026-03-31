31 de marzo de 2026 Inicio
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La Ley Cazzu se debatirá en el Congreso argentino tras su presentación en México: de qué se trata

El senador chubutense Carlos Linares impulsará el proyecto, que suspende la patria potestad al progenitor que se ausente por más de tres meses o incumpla con el pago de la cuota alimentaria.

Por
Cazzu

Cazzu, cantante nacida en Jujuy.

La llamada "Ley Cazzu" que el Partido Verde Ecologista presentó en México llegó a Argentina de la mano del senador chubutense Carlos Linares. "Permite a los jueces interrumpir temporalmente los derechos legales de un progenitor si este no cumple con la cuota alimentaria o se ausenta de la vida del menor por más de tres meses", explicó el legislador en X.

El vocero presidencial cada vez más complicado. 
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Linares recibió a la agrupación Abogadas Feministas AMBA, quienes redactaron la versión argentina del proyecto presentado en el país norteamericano por la diputada Sandra Arreola Ruiz. La iniciativa lleva el nombre de la cantante jujeña Julieta Cazzucheli por los conflictos legales que mantiene con el padre de su hija Inti, el cantante mexicano Christian Nodal, por la autorización para viajar.

"Buscamos priorizar el interés superior del niño frente a conductas negligentes o abusivas y evitar que quien no cumple pueda bloquear decisiones sobre los niños y las niñas", aseguró el senador del Partido Justicialista.

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En una entrevista, Cazzu contó que tuvieron una mediación para intentar lograr un acuerdo, pero que uno de los abogados de su expareja la amenazó. "Ese hombre me miró a los ojos y me dijo: 'Tenemos el control sobre vos y tu hija'", recordó la artista.

La versión argentina de la propuesta apunta a modificar un artículo del Código Civil y Comercial para permitir la suspensión cautelar de la responsabilidad parental en casos de incumplimiento grave, y busca dar respuesta a un problema complejo: el de los progenitores que, pese a no cumplir con sus obligaciones, conservan un poder de decisión sobre la vida de sus hijos.

Qué propone el proyecto Ley Cazzu en México

El proyecto de "Ley Cazzu" en México propone principalmente que quien abandona sus responsabilidades parentales no debe tener poder sobre decisiones clave de sus hijos. La iniciativa plantea modificar el artículo 4º de la Constitución mexicana para priorizar el interés superior de la niñez, un principio fundamental del derecho internacional en materia de infancia. De esta manera, los padres que deban la cuota alimentaria no podrán bloquear trámites como pasaportes o permisos de viaje.

Además, la iniciativa busca crear mecanismos ágiles para que quien tenga la custodia pueda autorizar la movilidad sin depender del progenitor incumplido.

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