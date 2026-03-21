México presentó la "Ley Cazzu" para evitar el abandono parental: cuáles son los principales puntos

La cantante argentina mantiene una lucha legal con el padre de su hija, el mexicano Christian Nodal, porque no le firma los permisos de viaje de la menor. El proyecto propone que los padres que deban la cuota alimentaria no puedan bloquear este tipo de trámites.

"Cazzu" lucha hace años para que el padre de su hija le otorgue permisos de viaje a la menor.

La diputada mexicana Sandra Arreola Ruiz , coordinadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó en el Congreso Nacional la llamada "Ley Cazzu" para garantizar el derecho a la movilidad de niñas, niños y adolescentes en casos de abandono parental. La normativa está inspirada en el caso de la cantante argentina Julieta Cazzucheli, quien mantiene una disputa legal con el padre de su hija, el artista mexicano Christian Nodal, desde que se separó de él en 2024.

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En septiembre pasado, la artista argentina relató cuál es el punto de mayor conflicto en su vida , desde su separación con Nodal, en el podcast mexicano Se Regalan Dudas. Según contó, mantiene una disputa con su ex porque él no le firma el permiso de viaje de Inti, su hija en común de 3 años, por lo que cada vez que desea verla debe viajar a México.

"Ese hombre me miró a los ojos y me dijo: 'Tenemos el puto control sobre vos y tu hija'", fueron las palabras de Cazzu en referencia al abogado del músico mexicano. La batalla legal de la cantante argentina sirvió para que la diputada Arreola Ruiz presentara en el Congreso un proyecto de ley para evitar estas extorsiones.

"La patria potestad no puede seguir utilizándose como un instrumento de control cuando las responsabilidades que le dan sentido han sido abandonadas", señaló Arreola Ruiz en el Congreso de Michoacán. Además, la legisladora indicó que existen más de 1.3 millones de mujeres que son madres, muchas de ellas solteras, y destacó que más de 410.000 hombres son deudores alimentarios.

"Que todos los padres deudores e irresponsables nos escuchen: si abandonan, nunca más tendrán el poder para decidir sobre la vida de quienes sí merecen todas las oportunidades", sostuvo Arreola Ruiz.

cazzu latinaje Cazzu en vivo @ronnfotografia_

El proyecto de "Ley Cazzu" en México propone principalmente que quien abandona sus responsabilidades parentales no debe tener poder sobre decisiones clave de sus hijos. La iniciativa plantea modificar el artículo 4º de la Constitución mexicana para priorizar el interés superior de la niñez, un principio fundamental del derecho internacional en materia de infancia. De esta manera, los padres que deban la cuota alimentaria no podrán bloquear trámites como pasaportes o permisos de viaje.

Además, la iniciativa busca crear mecanismos ágiles para que quien tenga la custodia pueda autorizar la movilidad sin depender del progenitor incumplido.

Cazzu denunció públicamente a Christian Nodal porque no la dejó viajar con su hija: "Yo trabajo de lo mismo que él"

La cantante Cazzu habló públicamente de su batalla legal con el padre de su hija, el músico Christian Nodal, quien no dejó que la menor la acompañara en su gira: "Yo trabajo de lo mismo que él y necesito viajar", lanzó.

La artista fue como invitada al podcast Se regalan dudas, donde presentó su libro Perreo, una revolución y contó que el padre de su hija Inti no le firmó el permiso para que la nena salga de Argentina para acompañarla en su gira mundial.

Embed - @cazzu sobre feminismo, resistencia y perreo

En este sentido, agregó: "Ya va a pasar más de un año y todavía no lo tengo. Parecería algo básico de entender", sostuvo. La intérprete de Con otra recordó un momento angustiante en medio de la reunión con su abogada, una mediadora, el abogado del progenitor de su hija, que también es su representante, y ella. "Éramos esas personas. Yo hace tiempo que no me había sentido tan mal como me sentí ese día", confesó. Finalmente, el mexicano no aceptó el trato.

Cazzu sobre el feminismo: "Sigue provocando resistencia"

El libro de Cazzu, Perreo: una revolución, es un ensayo autobiográfico feminista en el que cuenta su experiencia como mujer en la música urbana y el reguetón, donde critica el sistema patriarcal y los estereotipos que enfrentan las mujeres en la industria.

"La liberación femenina sigue siendo un tema que provoca resistencia, especialmente cuando las mujeres adquieren poder. Es necesario cuestionar cómo se definen estas liberaciones en términos masculinos aceptables", opinó.

Cazzu La cantante fue distinguida por la influencia en la música urbana latinoamericana. Redes Sociales

"La lucha por el empoderamiento femenino enfrenta muchas adversidades, incluso desde el entorno laboral. Las mujeres a menudo son vistas como amenazas por su potencial y habilidades, lo que genera resistencia en diversos ámbitos", aseguró.

El texto habla de la sexualidad, el poder y el deseo desde una perspectiva de género, defendiendo el perreo y la música urbana como herramientas de expresión y empoderamiento para las mujeres, y analizando el clasismo y racismo presentes en la sociedad.