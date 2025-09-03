4 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

La Justicia prorrogó el secreto de sumario en la causa por coimas en Discapacidad

La decisión se tomó en el marco de una investigación que sacude al Gobierno y que, según los audios filtrados, implicaría directamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Por
La Justicia prorrogó el secreto de sumario en la causa por coimas en Discapacidad.

La Justicia prorrogó el secreto de sumario en la causa por coimas en Discapacidad.

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil.
Te puede interesar:

La Fiscalía pidió que Jair Bolsonaro y el resto de los acusados sean condenados por el intento de golpe de Estado

La decisión se tomó en el marco de una investigación que sacude los cimientos del Gobierno y que, según audios filtrados, salpicaría directamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La causa se inició tras la difusión de una serie de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS. En las grabaciones, Spagnuolo hace referencia a supuestos “retornos” o coimas exigidas por laboratorios a la secretaria presidencial, Karina Milei, a través de la droguería Suizo Argentina. Esta revelación encendió todas las alarmas en el ámbito judicial y político.

En los últimos días, la investigación de Picardi avanzó a paso firme con una serie de allanamientos en las oficinas de la ANDIS y en los domicilios de los principales acusados. Entre ellos se encuentran los hermanos Kovalivker, dueños de la droguería, Spagnuolo y Daniel Garbellini, ex funcionario del organismo, a quien Spagnuolo menciona en los audios como el encargado de “manejar la caja”. Casanello, además, ordenó el secuestro de los celulares de los investigados y les prohibió la salida del país.

Karina Milei

Obstaculización de la Justicia y un nuevo querellante

En una arista sorprendente del caso, Casanello también procesó a Ariel De Vincentis, el jefe de Seguridad del exclusivo barrio privado Nordelta, por presunta obstrucción de la Justicia. Se lo acusa de haber demorado el ingreso de la Policía al complejo para dar tiempo a los hermanos Kovalivker a escapar durante los allanamientos.

Mientras la investigación avanza bajo un estricto hermetismo, Casanello aceptó a la ONG Poder Ciudadano como querellante en la causa. La organización, que lleva tres décadas de lucha contra la corrupción, argumentó que los hechos investigados "resultan comprensivos de los intereses colectivos" que representan. Con este paso, Poder Ciudadano tendrá acceso al expediente y podrá impulsar su propia acusación, sumándose a la del fiscal Picardi.

A pesar de los avances, la causa sigue bajo secreto y, según fuentes judiciales, aún no hay imputaciones formales. Por ahora, la investigación se centra en el análisis de los teléfonos incautados, la documentación secuestrada y la verificación de las compras que el Estado le hizo a la droguería investigada.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Ciudad apelará el fallo que restituye el traslado de cartoneros desde el Conurbano

La Ciudad apelará el fallo que restituye el traslado de cartoneros desde el Conurbano

Daniel Garbellini, uno de los involucrados en los audios.

Coimas en ANDIS: inminente apertura del celular de uno de los involucrados

Karina Milei, hermana del Presidente.

Denuncia por espionaje a Karina Milei: el juez delegó la causa al fiscal Stornelli

El cabo Héctor Guerrero, sindicado como quien efectuó el disparo con la pistola lanzagases contra Grillo, sigue en funciones en la Gendarmería Nacional.
play

Ataque a Pablo Grillo: el informe balístico concluyó que el gendarme Héctor Guerrero incumplió el protocolo

play

Escándalo de las coimas: qué encontraron en la caja fuerte de Jonathan Kovalivker

En lo que va de 2025 se registraron 164 femicidios en la Argentina

En lo que va de 2025, se registraron 164 femicidios en la Argentina

Rating Cero

Martín Cirio apuntó con todo contra los fanáticos de Selena Gómez: Para mi es mejor.

Martín Cirio apuntó todo contra los fanáticos de Selena Gómez: "Para mi es mejor"

play

Quién es el periodista que terminó herido en el acto de Javier Milei

El anuncio de los protagonistas de Avengers: Doomsday﻿ contó con muchas ausencias de peso.

Estrella de Marvel habló sobre su ausencia en Avengers Doomsday y sorprendió: "No hubo suficiente..."

Barbieri respondió a los rumores de prostitución cuando tuvo un teatro de revista a su cargo.

Carmen Barbieri cruzó a Rocío Marengo por hablar de la prostitución, Ayelén Paleo y Santiago Bal: "Si la quisieron..."

Mauro Icardi y Wanda Nara volvieron a protagonizar un escándalo viral.
play

Nuevo escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi: "Le van a arrancar a las hijas..."

Peter Lanzani decidió dejar atrás la apariencia que le generó muchas críticas.

Peter Lanzani cambió su look luego de ser tildado de "sucio" por su apariencia

últimas noticias

Milei canceló su viaje a Las Vegas y concentrará sus reuniones en Los Ángeles.

La agenda completa del próximo viaje a Estados Unidos de Milei: visita a Los Ángeles y reunión con una astronauta y empresarios

Hace 36 minutos
Juan Grabois presentará otra denuncia contra el Presidente.

Grabois anunció que denunciará a Milei por haberse "afanado otro millón de dólares"

Hace 43 minutos
Resultados del Loto Plus del miércoles 3 de septiembre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3810 del miércoles 3 de septiembre de 2025

Hace 1 hora
Franco Mastantuono, disputa el balón con el Diablito Echeverri.

El equipo de la Selección argentina para enfrentar a Venezuela: tres nombres para un lugar

Hace 1 hora
Unión por la Patria garantizó su rechazo al veto de Discapacidad en el Senado.

Unión por la Patria garantizó su rechazo al veto de Discapacidad en el Senado

Hace 1 hora