Protesta en ANDIS: prestadores advierten que el sistema de discapacidad está "al punto del colapso"

En medio del escándalo por coimas, profesionales, familiares y personas con discapacidad se manifiestan este lunes para pedir "una solución inmediata y urgente" a la crisis del sector. "No hay más tiempo, hay instituciones que están cerrando", denuncian.

Personas con discapacidad, familiares y prestadores se manifestaron este lunes frente a la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en el barrio porteño de Belgrano para exigir "una solución inmediata y urgente" a la crisis que atraviesa el sector y que está llevando a instituciones de todo el país "al punto del colapso".

"La situación de las instituciones es terrible", sostuvo Daniel Ramos, presidente del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS). "Están endeudadas, deben ARCA, no terminaron de pagar los sueldos, los trabajadores no ven salida", enumeró.

"Para tener una referencia, el componente de comida que paga el nomenclador es $3.000 por día: con eso hay que dar desayuno, almuerzo y merienda. No llegamos a cubrir el 50% de los costos y las familias no pueden sostener la atención de sus hijos", explicó al móvil de Martina Garbarz para De Una por C5N.

"Nos encontramos muy afectados, nos preocupa que tengamos que sacar préstamos para poder pagar los sueldos. No pedimos otra cosa que los recursos necesarios para seguir trabajando. Hasta que la Ley se implemente, necesitamos que haya ya un incremento de aranceles", reclamó.

Paola, una prestadora, señaló que el principal reclamo es "por la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero la realidad es que hay un sector que no tiene tiempo. Hay instituciones que están cerrando, que ya se pasan de endeudamiento, y un servicio que se cierra son prestaciones que se pierden para las personas con discapacidad", sostuvo.

"Nos angustia enormemente esta situación de que no hay dinero para el sector, pero al mismo tiempo hay coimas y corrupción. Necesitamos una solución inmediata y urgente del Gobierno", agregó.

Marina, trabajadora de un centro educativo terapéutico y centro de día, coincidió en que "no hay más tiempo". "No solamente cierran fuentes de trabajo, sino que las personas con discapacidad quedan sin apoyo, completamente fuera del sistema, sin acceso a ninguna terapia", subrayó.

"Estamos todos al punto del colapso. Necesitamos ya una voluntad política que demuestre algo en lo inmediato. Ya no es una emergencia, es un colapso real de todo lo que es discapacidad", afirmó. Pablo, representante de un centro de día, señaló que esta situación se replica a nivel nacional.

"Hay desesperación, ya no hay medios para seguir sosteniendo las prestaciones. Nos fijan un arancel por persona con el que no podemos sostener la institución, pero en paralelo nos mandan auditorías para ver si estamos dando todo lo que nos exigen. Es una trampa muy complicada que está llevando al colapso de instituciones en todo el país", sostuvo.