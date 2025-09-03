3 de septiembre de 2025 Inicio
Coimas en ANDIS: inminente apertura del celular de uno de los involucrados

Se trata del teléfono de Daniel Garbellini, quien habría tenido un rol clave en el sistema de retornos en Andis, según los audios del escándalo.

Por
Daniel Garbellini

Daniel Garbellini, uno de los involucrados en los audios.

La Justicia procederá a la apertura del teléfono celular del exfuncionario de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Daniel Garbellini, quien fue echado por el gobierno cuando estalló el escándalo de los audios de Diego Spagnuolo.

Karina Milei, hermana del Presidente.
En los audios, Spagnuolo lo apunta cuando dice "me pusieron a un tipo que maneja toda la caja mía". Garbellini es uno de los involucrados y entregó su teléfono a la Justicia. Fuentes judiciales confirmaron que en estas horas, se abrirá el teléfono de Garbellini, quien fue director de Acceso a los Servicios de Salud de la agencia de Discapacidad hasta que fue desplazado.

La apertura la llevará adelante la DATIP, que es Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal, que depende del Ministerio Público Fiscal.

Desde su cargo en Andis, Garbellini manejaba el programa Incluir Salud, una especie de obra social a la que acceden beneficiarios de pensiones que no tienen otra cobertura.

Mientras se conocía el sistema de corrupción, la Andis recortó miles de prestaciones. Al tiempo que dejaba a mucha gente sin asistencia, le quitaron el ingreso a profesionales y asistentes.

ANDIS (1).jpg
La sede de la Andis.

La sede de la Andis.

En los audios, Garbellini está señalado como la persona que el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem, habría colocado en la Andis para hacer operativa la supuesta maniobra de retornos.

"Lule me quiso meter una mina en una dirección nacional, lo frizé. Me quiso meter el de Recursos Humanos, lo frizé. Pero me metió el más importante de todos. Para chorear”, dice la grabación difundida.

El teléfono celular de Garbellini lo analiza la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) que depende del Ministerio Público Fiscal. El jueves se abrirá y se verá si los peritos encuentran llamadas, mensajes y archivos clave para la investigación.

La causa sigue adelante en el juzgado a cargo del juez Sebastián Casanello, quien delegó la investigación en el fiscal Franco Picardi. En el expediente están involucrados los dueños de la droguería Suizo Argentina, Eduardo Kovalivker y sus hijos Jonathan y Emmanuel, que hasta ahora poco han colaborado con la justicia.

Informes a la Oficina Anticorrupción

El fiscal también decidió pedir informes a la OA para determinar si el organismo recibió denuncias de prestadores sobre posibles irregularidades.

Es que varios prestadores del interior fueron a la sede central a denunciar que, para liberar los pagos de Nación a las provincias, los representantes locales de Incluir Salud les habrían pedido coimas. Algunas de esas denuncias habrían llegado a la Oficina Anticorrupción.

