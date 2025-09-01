El Gobierno denunció ante la Justicia Federal una "operación de inteligencia ilegal" por los audios de Karina Milei

Así lo comunicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de redes sociales, quien descartó que la aparición de los mensajes de los funcionarios del Gobierno se trate de una filtración, sino de un "ataque ilegal, planificado y dirigido" para "condicionar al Poder Ejecutivo" en la previa de las elecciones.

El Gobierno denunció ante la Justicia Federal una "operación de inteligencia ilegal" por los audios difundidos atribuidos a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei , que presuntamente reproducen conversaciones privadas dentro de la Casa Rosada. El vocero presidencial, Manuel Adorni , descartó que la aparición de los mensajes de los funcionarios del Gobierno se trate de una filtración, sino de un "ataque ilegal, planificado y dirigido" para "condicionar al Poder Ejecutivo" en la previa de las elecciones .

"El Gobierno denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral" , escribió el portavoz en su cuenta de X.

El funcionario añadió que "se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo" , dando por válida la veracidad de los audios, de la que hasta ahora no había confirmación oficial. "No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido" , concluyó el vocero.

Por su parte, el presidente Javier Milei compartió la publicación en su cuenta y escribió, con énfasis: "Operación de inteligencia ilegal" .

La denuncia, que apunta a una violación de la Ley 22.520 de Inteligencia Nacional, recayó en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 12 de la Capital Federal, subrogado por Ariel Lijo, y la Fiscalía Nº 4, a cargo de Carlos Stornelli .

Denuncia Gobierno Ley Inteligencia audios Karina Milei

Los audios de Karina Milei

En la jornada del viernes se pudieron conocer dos breves audios en donde se escuchaba a la hermana del presidente y secretaria General de la Nación, Karina Milei, refiriéndose a la dinámica interna y laboral del Ejecutivo. Aunque no queda claro el vínculo de los mensajes con la causa ANDIS, se puede presumir que el registro es producto de una grabación oculta.

“No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate”, se la escucha decir en uno de los audios, transmitido por el canal de stream Carnaval.

En la segunda grabación, se la oye planteando: “Entonces, acá ni siquiera... porque en verdad acá no tienen que estar las 24 horas. Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”.