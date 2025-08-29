Adorni habló de los audios de Karina Milei: "Estamos ante un escándalo sin precedentes" El vocero presidencial consideró que la difusión de la grabación responde a "una operación orquestada" que tiene como objetivo "desestabilizar al Gobierno e influir maliciosamente en el proceso electoral". Por







Karina Milei y Manuel Adorni.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, calificó este viernes como "un escándalo sin precedentes" el audio que se filtró este viernes de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en medio de la crisis política que sacude al Gobierno a partir de las supuestas coimas en la compra de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

"Si los audios son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada", comentó el vocero.

"La difusión de estos audios, a 10 días de la elección de la provincia de Buenos Aires, confirma que todo lo que viene ocurriendo es una operación orquestada y diagramada de desinformación, con el evidente objetivo de desestabilizar al gobierno e influir maliciosamente en el proceso electoral", agregó Adorni.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1961558600385716289&partner=&hide_thread=false En cuanto a los supuestos audios de Karina Milei:



- La difusión de estos audios, a 10 días de la… — Manuel Adorni (@madorni) August 29, 2025 Los audios de Karina Milei En la jornada del viernes, se pudieron conocer dos breves audios en donde se escuchaba a la hermana del presidente y secretaria General de la Nación, Karina Milei, refiriéndose a la dinámica interna y laboral del Ejecutivo. Aunque no queda claro el vínculo de los mensajes con la causa ANDIS, se puede presumir que el registro es producto de una grabación oculta.

“No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate”, se la escucha decir en uno de los audios, transmitido por el canal de stream Carnaval.

En la segunda grabación, se la oye planteando: “Entonces, acá ni siquiera... porque en verdad acá no tienen que estar las 24 horas. Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”.