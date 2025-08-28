28 de agosto de 2025 Inicio
Bariloche: hizo una sesión de fotos sin ropa en el cerro Catedral y terminó hospitalizada por hipotermia

La popular influencer brasileña Karol Rosalin posó en bikini a una temperatura de -5 °C y expuesta a vientos gélidos. "Fue como estar dentro de un refrigerador", reconoció después.

Karol Rosalin es conocida en las redes sociales como la Mujer Fitness Perfecta.

Karol Rosalin es conocida en las redes sociales como la "Mujer Fitness Perfecta".

Una popular influencer brasileña, conocida en las redes sociales como la "Mujer Fitness Perfecta", fue hospitalizada en Bariloche tras una arriesgada sesión de fotos en la nieve. La modelo, identificada como Karol Rosalin, posó en bikini a una temperatura de -5 °C, una decisión que, en su búsqueda del post viral perfecto, la llevó a sufrir de hipotermia.

Las cámaras lograron captar un momento único. 
El incidente tuvo lugar el 25 de agosto en el Cerro Catedral. La sesión, que comenzó como un divertido reto viral, se transformó rápidamente en una emergencia médica. A pesar de los impresionantes paisajes nevados de Bariloche, el clima extremo demostró ser un riesgo demasiado grande. La sensación térmica era aún más baja debido al viento gélido, lo que agravó la situación de la modelo durante la sesión de fotos.

Karol, de 26 años, relató su experiencia a sus casi 2 millones de seguidores en sus historias de Instagram. "El viento era tan frío que la sensación térmica era aún más baja que la temperatura real. Fue como estar dentro de un refrigerador… sin ropa", contó.

Karol Rosalin

La modelo brasileña sintió que perdía la sensibilidad en los glúteos, un síntoma de entumecimiento severo provocado por la exposición al frío extremo. Tras percatarse de la gravedad de su condición, decidió buscar ayuda médica de inmediato.

La situación requirió de una intervención urgente y la influencer fue trasladada a un hospital cercano para ser tratada por síntomas de hipotermia y entumecimiento. Los médicos lograron estabilizar su condición y el incidente no pasó de un gran susto.

Una vez recuperada, Karol reapareció en sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores. "Mis hermosos, ya estoy bien. ¡Gracias por el cariño! Hacemos locuras en internet, ¿verdad? Jaja, ¡pero no pasa nada!", concluyó.

