María Eugenia Vidal cuestionó al gobierno de Milei por la corrupción en ANDIS y marcó diferencias en el PRO

La exgobenadora bonaerense le pidió al Presidente explicaciones sobre el escándalo de corrupción que golpea a su Gobierno.

La diputada del PRO María Eugenia Vidal lanzó fuertes críticas al gobierno de Javier Milei luego de la difusión de los audios que comprometen a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en un presunto caso de corrupción en el que aparecen mencionados Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, Martín Menem, empresarios de laboratorios y otros funcionarios de la gestión libertaria.

“La corrupción siempre es mala, no hay corrupción buena o mala, y no es simplemente un problema moral, tiene consecuencias concretas en la vida de los argentinos", expresó la exgobernadora bonaerense en un video publicado en sus redes sociales.

Y continuó: "Son fondos que no llegan para alguien que los necesita, afecta el equilibrio fiscal y por lo tanto genera más inflación, son rutas que no se arreglan y generan más accidentes, son trenes que no funcionan porque no se mantuvo y donde se pierden vidas, es una partida de fentanilo que no fue efectivamente controlada”, señaló Vidal tras el pedido del Presidente para que la Justicia investigue el caso.

Acto seguido, Vidal reconoció que ningún gobernante no puede conformar un gabinete con personas de plena confianza y honestidad pero indicó que para limitar ese riesgo de corrupción y disminuir las posibilidades de que haya alguien robando "las reglas sean claras y las instituciones funcionen, en especial los organismos de control”.

“El gobierno tiene que dar todas las explicaciones que haga falta y que sean suficientes para la gente pero también tiene que aprovechar esta crisis y estas denuncias para hacer las reformas que faltan para tener un Estado más honesto y transparente”, sostuvo Vidal, quien además expresó su repudio por “la violencia que recibió el Presidente en Lomas de Zamora que es inaceptable”.

Las declaraciones de la diputada dejaron expuesta la fractura en el PRO, donde parte de la dirigencia decidió sellar una alianza con La Libertad Avanza e incluso integrar sus listas en las próximas elecciones. En ese marco, el jefe del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, salió a respaldar a Milei en el recinto.

“Milei no se fue al sur ni se escondió en una casa. El Presidente y el Gobierno dieron respuesta sobre cualquier acusación”, dijo Ritondo, al destacar el desplazamiento del exdirector de la ANDIS Diego Spagnuolo.

“El hecho de que la Justicia actúe con la rapidez que actuó y que el Gobierno no haya especulado sobre si el juez es malo, rápido o lento tiene que ver con una respuesta mucho más republicana de las quejas que escuché”, agregó.

