28 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

El Ministerio de Seguridad denunció penalmente el ataque a la caravana de Javier Milei: "No vamos a tolerar violencia política"

Así lo anunció la cartera a cargo de Patricia Bullrich. Es por los delitos de "intimidación pública y atentado a la autoridad, ambos agravados por la coparticipación criminal".

Por
El Ministerio de Seguridad denunció penalmente el ataque a la caravana de Javier Milei.

El Ministerio de Seguridad denunció penalmente el ataque a la caravana de Javier Milei.

NA/Claudio Fanchi
Los decretos fueron una herramienta vital para Javier Milei.
Te puede interesar:

Senado: la oposición busca sesionar el miércoles el proyecto que regula los DNU

En un comunicado, la cartera a cargo de Patricia Bullrich advirtió por la magnitud del ataque: "La denuncia fue formulada por los delitos de intimidación pública y atentado a la autoridad, ambos agravados por la coparticipación criminal. Los hechos revisten una gravedad inusitada, al tratarse de una agresión directa contra la investidura presidencial y el normal funcionamiento institucional".

En tal sentido, detallaron los pedidos a la Justicia: "En la presentación judicial, se solicitó que se profundice la investigación para esclarecer las responsabilidades individuales y determinar si existió una planificación deliberada y coordinada por parte de un grupo de personas, lo que podría derivar en una calificación legal más severa".

"Desde este Ministerio ya se han puesto en marcha todas las medidas necesarias para avanzar con celeridad en la identificación de los autores materiales e intelectuales del hecho, en coordinación con la Justicia y las fuerzas de seguridad", señalaron en esta línea.

En tanto, lanzaron una advertencia. "Nuestro compromiso es claro: no vamos a tolerar hechos de violencia política, ni ataques organizados contra la figura presidencial ni contra ninguna autoridad democráticamente electa. En la Argentina de hoy, el que las hace, las paga", aseveraron.

Ministerio de Seguridad comunicado denuncia Lomas de Zamora
El comunicado del Ministerio de Seguridad.

El comunicado del Ministerio de Seguridad.

El ataque a la caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora

La caravana de La Libertad Avanza en la que se trasladaba el presidente Javier Milei este miércoles en Lomas de Zamora fue atacada por un grupo de manifestantes, por lo que la actividad debió suspenderse a pocos minutos de haber comenzado.

La comitiva presidencial circulaba por la avenida Yrigoyen cuando fue agredida por varias personas, que arrojaron piedras e insultaron al mandatario, que se encontraba acompañado por su hermana Karina, el armador político Sebastián Pareja, los candidato José Luis Espert y Maximiliano Bondarenko y el cineasta Santiago Oria.

"Confirmarnos que no llega a la plaza. Ahí vemos que lo están atacando al Presidente. Esto se complicó bastante" relató el periodista de C5N Lautaro Maislin que se encontraba presente en el lugar en el momento de máxima tensión.

Ante la agresión a la caravana presidencial con piedras, botellazos y cientos de insultos, la seguridad presidencial cubrió al jefe de Estado y la camioneta donde se trasladaba salió del lugar a alta velocidad para evitar mayores ataques.

La idea inicial era que el Presidente recorra varias cuadras del distrito ubicado en la Tercera Sección Electoral y terminar con un acto mayor en la Plaza Grigera, hecho que finalmente no ocurrió.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Axel Kicillof advirtió sobre el riesgo del ausentismo en las elecciones: Milei va a seguir con más ajuste y motosierra

Kicillof advirtió sobre el riesgo del ausentismo en las elecciones: "Milei va a seguir con más ajuste y motosierra"

María Eugenia Vidal cuestionó al gobierno de Milei por la corrupción en ANDIS y marcó diferencias en el PRO

María Eugenia Vidal cuestionó al gobierno de Milei por la corrupción en ANDIS y marcó diferencias en el PRO

La caravana en la que se trasladaba Javier Milei fue atacada.
play

Espert confirmó cambios en la campaña de La Libertad Avanza tras el ataque a Milei

play

Muertes por fentanilo: los chats internos que exponen la falta de controles y la desidia en HLB Pharma

Maximiliano Ferraro, diputado de la Coalición Cívica.

Tras meses de bloqueo oficialista, se destrabó la Comisión $LIBRA y será presidida por Maximiliano Ferraro

Javier Milei criticó a Juan Román Riquelme.

La ironía de Javier Milei para volver a criticar a Juan Román Riquelme: "Lo eligió un hincha de River"

Rating Cero

Cris Morena reapareció públicamente a un mes de la muerte de su nieta Mila Yankelevich.

Cris Morena reapareció públicamente a un mes de la muerte de su nieta Mila Yankelevich: qué dijo

Raúl Barboza nació el 22 de junio de 1938 en Buenos Aires, aunque su familia era originaria de Corrientes.
play

Murió Raúl Barboza, el maestro del acordeón y embajador mundial del chamamé

Una película sobre un corredor de carreras y un perro inseparable está emocionando a todo Netflix. ¿De cuál se trata?.
play

Esta película sobre un corredor de carreras y su perro inseparable está emocionando a todo Netflix: de cuál se trata

Mi amigo Enzo, una pelìcula estadounidense muy emotiva que no te podès perder este mes de agosto 2025.
play

De qué se trata Mi amigo Enzo, la emotiva película que volvió a ser tendencia en Netflix con un protagonista particular

Lo culparon por un crimen que no le corresponde y tiene a todos sin palabras en Netflix.
play

Lo culparon por un crimen que no le corresponde y tiene a todos sin palabras en Netflix: cuál es la película del momento

La estrella del pop y su pareja, jugador de los Kansas City Chiefs, compartieron la noticia a través de sus redes sociales.

Una estrella superfamosa anunció su casamiento y es furor: de qué se trata

últimas noticias

play

Martín Ascúa cerró su campaña en Corrientes: "Otra provincia es posible pero tenemos que construirla juntos"

Hace 12 minutos
Mauricio Chicho Serna.

Le robaron a Chicho Serna en Neuquén mientras cenaba en un restaurante

Hace 13 minutos
El jugador que supo estar en la Selección argentina tiene 21 años.

Alejandro Garnacho es el nuevo refuerzo de Chelsea: la cifra millonaria que recibió el United

Hace 13 minutos
La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 29 de agosto

Hace 35 minutos
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 29 de agosto

Hace 38 minutos