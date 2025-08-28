El Ministerio de Seguridad denunció penalmente el ataque a la caravana de Javier Milei: "No vamos a tolerar violencia política"

Así lo anunció la cartera a cargo de Patricia Bullrich. Es por los delitos de "intimidación pública y atentado a la autoridad, ambos agravados por la coparticipación criminal".

El Ministerio de Seguridad denunció penalmente el ataque a la caravana de Javier Milei.

El Ministerio de Seguridad anunció que denunció penalmente el ataque de un grupo de manifestantes contra la caravana en la que se trasladaba el presidente Javier Milei en Lomas de Zamora , que se realizó en el marco de la campaña de La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires.

Senado: la oposición busca sesionar el miércoles el proyecto que regula los DNU

En un comunicado, la cartera a cargo de Patricia Bullrich advirtió por la magnitud del ataque: "La denuncia fue formulada por los delitos de intimidación pública y atentado a la autoridad, ambos agravados por la coparticipación criminal. Los hechos revisten una gravedad inusitada, al tratarse de una agresión directa contra la investidura presidencial y el normal funcionamiento institucional".

En tal sentido, detallaron los pedidos a la Justicia: "En la presentación judicial, se solicitó que se profundice la investigación para esclarecer las responsabilidades individuales y determinar si existió una planificación deliberada y coordinada por parte de un grupo de personas , lo que podría derivar en una calificación legal más severa".

"Desde este Ministerio ya se han puesto en marcha todas las medidas necesarias para avanzar con celeridad en la identificación de los autores materiales e intelectuales del hecho , en coordinación con la Justicia y las fuerzas de seguridad", señalaron en esta línea.

En tanto, lanzaron una advertencia. "Nuestro compromiso es claro: no vamos a tolerar hechos de violencia política, ni ataques organizados contra la figura presidencial ni contra ninguna autoridad democráticamente electa. En la Argentina de hoy, el que las hace, las paga" , aseveraron.

Ministerio de Seguridad comunicado denuncia Lomas de Zamora El comunicado del Ministerio de Seguridad. X (@MinSeguridad_Ar)

El ataque a la caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora

La caravana de La Libertad Avanza en la que se trasladaba el presidente Javier Milei este miércoles en Lomas de Zamora fue atacada por un grupo de manifestantes, por lo que la actividad debió suspenderse a pocos minutos de haber comenzado.

La comitiva presidencial circulaba por la avenida Yrigoyen cuando fue agredida por varias personas, que arrojaron piedras e insultaron al mandatario, que se encontraba acompañado por su hermana Karina, el armador político Sebastián Pareja, los candidato José Luis Espert y Maximiliano Bondarenko y el cineasta Santiago Oria.

"Confirmarnos que no llega a la plaza. Ahí vemos que lo están atacando al Presidente. Esto se complicó bastante" relató el periodista de C5N Lautaro Maislin que se encontraba presente en el lugar en el momento de máxima tensión.

Ante la agresión a la caravana presidencial con piedras, botellazos y cientos de insultos, la seguridad presidencial cubrió al jefe de Estado y la camioneta donde se trasladaba salió del lugar a alta velocidad para evitar mayores ataques.

La idea inicial era que el Presidente recorra varias cuadras del distrito ubicado en la Tercera Sección Electoral y terminar con un acto mayor en la Plaza Grigera, hecho que finalmente no ocurrió.