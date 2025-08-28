El desgarrador mensaje del hijo de Locomotora Oliveras a un mes de la muerte de la exboxeadora Alejandro, el hijo mayor de la deportista, recordó a su mamá, quien falleció el pasado 28 de julio, y dedicó un especial mensaje a sus seguidores.







Locomotora Oliveras juntos a sus hijos Alejandro y Alexis. Redes sociales

A un mes de la muerte de Alejandra “Locomotora” Oliveras, su hijo mayor Alejandro la homenajeó con un emotivo posteo en las redes sociales en el que también agradeció el cariño de los fanáticos.

“Hoy ya hace un mes de tu partida... Aún nadie lo puede creer, todos te sentimos cerca, y a todos nos hacés falta”, expresó en una historia que subió a la cuenta de Instagram de su madre.

El posteo, con una imagen donde se ve al joven junto a su madre y su hermano Alexis, continuó con una sentida frase: “Quiero que sepan que el amor, el orgullo y el respeto que tengo por ella es el más alto y siempre va a ser así”.

“Voy a seguir sus pasos, el no darme por vencido, el vivir libre y limpio, compartir mi saber, ayudar al que lo necesite, cuidar el cuerpo, el alma y la familia, respetar a la naturaleza, respetar el trabajo que es sagrado. Es lo que ella hacía y lo que hacemos en esta familia chiquita, pero poderosa”, sostuvo.

La historia del hijo de Locomotora Oliveras

Más adelante, el joven, que se dedica al modelaje, grabó un video en el que explicó que es el responsable de las redes de su mamá. “Para los que no me conocen, soy su hijo mayor. Aprovecho para agradecerles también su cariño que se hizo muy presente en el último tiempo. Les mando un abrazo a todos”, comentó. El mensaje del hijo de Locomotora Oliveras