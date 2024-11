La irónica reacción de Victoria Villarruel al apodo usado por Lilia Lemoine para nombrarla

"Me genera una sonrisa", ironizó Villarruel sobre el apodo que usa Lemoine.

Lo curioso, es que sin haber sido etiquetada ni arrobada, Victoria Villarruel se hizo eco de las palabras y respondió con ironía sobre el término utilizado por Lemoine. "Debo decir que me da mucha gracia que me llamen así. Es un sobrenombre épico, lástima que se le ocurrió a los K, pero me genera una sonrisa", afirmó.

De esta manera, la vicepresidenta escaló sútilmente el conflicto interno libertario y, sin nombrarla, cruzó a Lilia Lemoine, que días atrás había señalado en una entrevista con C5N que Villarruel "hace campaña usando los recursos del Senado".

Luego sorprendió al decir que Villarruel es peor que Cristina Kirchner porque la exvicepresidenta no traicionó a Alberto Fernández como hizo la vice actual con Milei. "Cristina puso a Alberto que fue el peor presidente de la historia pero no lo atacó ni lo envenenó, Alberto gobernó a pesar de todo. Cristina se guardó el ego y fue su vicepresidenta. Villarruel llega a ser diputada gracias a Javier y vicepresidenta gracias a Javier, los votos son de la gente y la gente lo votó a Javier, no a ella", indicó.

El descargo siguió: "Ella con su ego se mata de risa con Mayans, llama ´jamoncito´ al Presidente, faltó al Pacto de Mayo, ocasionó problemas diplomáticos con Francia. Cuando los diputados hicieron una visita al penal de Ezeiza se lavó las manos y se abrazó con Isabelita que generó uno de los momentos más oscuros de la historia argentina. Ahora no defiende a los militares porque sabe que hay costo político, ahora está con el partido moderado. Cristina no traicionó a su compañero de fórmula", agregó.

Se intensifica la interna en el Gobierno: Manuel Adorni ratificó las críticas de Javier Milei a Victoria Villarruel

El vocero presidencial, Manuel Adorni, ratificó las palabras que tuvo Javier Milei para con la vicepresidenta Victoria Villaruel durante una entrevista televisiva. En su habitual conferencia de prensa, aseguró que ella "no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones" ni participa en las reuniones de Gabinete porque "lamentablemente, comparte mucho tiempo de su vida en sus labores con la casta", aunque destacó su labor en el Senado para sacar adelante la Ley Bases.

Adorni fue interpelado por las polémicas declaraciones del Presidente durante la entrevista que le concedió a Esteban Trebuq el miércoles por la noche, a lo que se ratificó sus opiniones e ironizó que "es obvio que la vicepresidente (sic) está cerca de la casta, está con varios senadores, no todos, casta".

Sin embargo, el vocero intentó bajarle el tono a la disputa: primero elogió la tarea de Villarruel para sacar adelante la Ley Bases en el Senado y luego descartó rotundamente que le vayan a pedir la renuncia. "¿Cómo le vamos a pedir la renuncia? Obviamente que no", respondió.