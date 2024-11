Francisco Paoltroni cruzó a Javier Milei por sus críticas a Victoria Villarruel: "Se está juntando con lo peor de antes"

"Presidente, no se deje influenciar por los cantos de sirena. Las personas con las que se está rodeando no son los mismos de siempre, son los peores de antes", advirtió el senador.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PaoltroniF/status/1859582655106347412&partner=&hide_thread=false Las críticas a la Vicepresidente son injustas e innecesarias. A pesar de tener minoría en el Senado, está realizando un gran trabajo para avanzar en las ideas de la libertad que pregonamos durante la campaña. Presidente, no se deje influenciar por los cantos de sirena. Las… pic.twitter.com/jXqCkxk0BG — Francisco Paoltroni (@PaoltroniF) November 21, 2024

La interna en el Gobierno sumó un nuevo capítulo este miércoles, cuando Milei afirmó que no forma parte de la toma de decisiones de gobierno y la definió como mucho más proclive a los valores del "círculo rojo" empresarial. "No tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones, está más cerca de la casta", disparó el mandatario.

En una entrevista con LN+, el jefe de Estado aseveró: “Villarruel no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. No participa de las reuniones de Gabinete. Decidió no participar. Hace mucho tiempo que decide no participar en las reuniones de Gabinete. El diálogo es lo que se necesita institucionalmente para cumplir con nuestros roles".

"Ella en su visión, en muchas de las cosas que nosotros hacemos está más cerca del círculo rojo, de lo que ella llama la alta política, y lo que nosotros llamamos la casta”, se diferenció Milei.

Consultado sobre si existe diálogo entre las dos máximas figuras políticas institucionales, el Presidente aclaró que apenas se limita a lo necesario para cumplir con sus roles.

Desde hace varios meses, la relación entre el Presidente y su vicepresidenta atraviesa momentos de alta tensión, desde la ausencia al Pacto de Mayo que se firmó el 9 de Julio y las decisiones legislativas que ha tomado la presidenta del Senado que no van en sintonía con la Casa Rosada. La declaración de Milei este miércoles solo reconfirma la fría relación que ambos mantienen.