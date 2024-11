Lilia Lemoine volvió a cruzar a Victoria Villarruel: "Hace campaña usando los recursos del Senado"

La diputada aseguró que la vicepresidenta no contribuye al Gobierno sino que está enfocada en sus intereses personales.

En una entrevista exclusiva con el periodista Lautaro Maislin, la diputada acusó a la vicepresidenta de haber colaborado con la oposición para retrasar el tratamiento de la Ley Bases para que no se pueda firmar el Pacto de Mayo en el quinto mes de del año.

También señaló que Villarruel fue la que propició el aumento de los senadores a 8 millones de pesos por mes y que continúen teniendo 20 asesores cada uno. "En vez de contribuir a achicar el gasto, que es algo que espera la sociedad, no la vemos contribuyendo. Está haciendo campaña para ella misma usando los recursos del senado", manifestó.

Consultada sobre si considera que la compañera de fórmula de Milei es la peor vicepresidenta de la historia, Lemoine respondió que para ella la peor fue "Isabelita" Martínez de Perón con quien Villarruel compartió encuentro y una foto.

Luego sorprendió al decir que Villarruel es peor que Cristina Kirchner porque la exvicepresidenta no traicionó a Alberto Fernández como hizo la vice actual con Milei. "Cristina puso a Alberto que fue el peor presidente de la historia pero no lo atacó ni lo envenenó, Alberto gobernó a pesar de todo. Cristina se guardó el ego y fue su vicepresidenta. Villarruel llega a ser diputada gracias a Javier y vicepresidenta gracias a Javier, los votos son de la gente y la gente lo votó a Javier, no a ella", indicó.

El descargo siguió: "Ella con su ego se mata de risa con Mayans, llama ´jamoncito´ al Presidente, faltó al Pacto de Mayo, ocasionó problemas diplomáticos con Francia. Cuando los diputados hicieron una visita al penal de Ezeiza se lavó las manos y se abrazó con Isabelita que generó uno de los momentos más oscuros de la historia argentina. Ahora no defiende a los militares porque sabe que hay costo político, ahora está con el partido moderado. Cristina no traicionó a su compañero de fórmula", agregó.

Lemoine justificó el ajuste y sostuvo que la gente debe "valerse por si misma"

En otro pasaje de la entrevista, Lemoine justificó el ajuste que está llevando adelante el Gobierno desde el principio de la gestión y aseguró que la economía se está reactivando.

"En algunos sectores se reactivaron las ventas, los servicios, los salarios se van recuperando y si bien tenemos este tema de que se sinceraron los servicios donde se quitaron los subsidios, el ajuste que se hizo sobre el gasto estatal no sobrecayó sobre la gente que trabaja en el privado".

Acto seguido ponderó la corrimiento del Estado en materia de programas y servicios sociales. "Había gente que estaba viviendo de ayudas o del Estado que no estaba viviendo bien porque, como dice el presidente, ´vos tenés que poder valerte por vos mismo´. El Estado asistencialista lo que hace es sacarle a una parte de la población que trabaja de sus impuestos para mantener a otra. El Estado debe ayudar solamente a personas que no puedan valerse por sí mismas no una gran parte de la población", completó.