Javier Milei: "Victoria Villarruel no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones, está más cerca de la casta"

La interna en el Gobierno sumó un nuevo capítulo, cuando el presidente Javier Milei salió al cruce de la vicepresidenta Victoria Villarruel y afirmó que no forma parte de la toma de decisiones de gobierno y la definió como mucho más proclive a los valores del "círculo rojo" empresarial. "No tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones, está más cerca de la casta" , disparó el mandatario.

En una entrevista con LN+, el jefe de Estado aseveró: “Villarruel no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. No participa de las reuniones de Gabinete. Decidió no participar. Hace mucho tiempo que decide no participar en las reuniones de Gabinete. El diálogo es lo que se necesita institucionalmente para cumplir con nuestros roles".