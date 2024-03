La inesperada respuesta de José Luis Espert cuando le preguntaron si Victoria Villarruel intenta desestabilizar a Milei: "Me genera dudas"

El diputado oficialista José Luis Espert puso en duda la fidelidad de la vicepresidenta Victoria Villarruel tras convocar la sesión para tratar el mega DNU a pesar de las críticas del presidente Javier Milei: "No lo sé, a la luz de esto, me genera dudas", expresó el legislador al ser consultado sobre si cree que la presidenta de la Cámara Alta quiere desestabilizar al gobierno.

En una entrevista con LN+, el dirigente libertario cuestionó a Villarruel: "Entiendo por lo que he leído del reglamento del Senado, no había obligación de tratar el DNU. Es un decisión política" .

"Alberto Fernández, un verdadero criminal con la salud de los argentinos, por no querer usar la Pfizer por cuestiones geopolíticas tiene cientos de DNU que no se trataron. ¿Y vamos a tratar este DNU que ha normalizado de a poco el mercado de alquileres, que permite libertad a ala gente para cambiar la obra social, que declara delito penal al bloqueo de empresas? Yo no entiendo", criticó.

"La política está sintonizando un canal que la gente no entiende. No entiende que estamos tratando un DNU que es bueno para la gente, y no los DNU de un delincuente como Alberto Fernández, no. No lo entiendo", enfatizó Espert.

Visiblemente ofuscado, el exintegrante de Avanza Libertad, recordó que en Diputados “en la sesión especial por las jubilaciones que se cayó hoy porque no hubo quórum" el presidente Martín Menem no tenía alternativa a no convocar” y que en el caso de Villarruel sí tenía alternativas, endilgando la actual convulsión que vive el oficialismo a una responsabilidad ineludible de Victoria Villarruel.