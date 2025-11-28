28 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

El Gobierno prorrogó un nuevo aumento del impuesto a los combustibles para enero

Se fijaron modificaciones al cronograma de incrementos previstos, los cuales deberían actualizarse cada tres meses por inflación, pero se busca evitar el impacto directo.

Por
El nuevo aumento del impuesto a los combustibles será en enero.

El nuevo aumento del impuesto a los combustibles será en enero.


YPF

El Gobierno confirmó una nueva prórroga hasta enero del 2026 en la suba del impuesto para combustibles líquidos y dióxido de carbono. La misma tenía un cronograma previsto para incrementar cada tres meses, pero confirmaron a través del Boletín Oficial que buscan evitar el impacto directo.

El Gobierno presentó la candidatura de Rafael Grossi al cargo de secretario general de la ONU
Te puede interesar:

El Gobierno presentó la candidatura de Rafael Grossi al cargo de secretario general de la ONU

La medida quedó confirmada a través del Decreto 840/2025 con la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete; Manuel Adorni; y el ministro de Economía, Luis Caputo. El cronograma actual marca que debe actualizarse cada tres meses por inflación, pero frenaron las últimas subas para evitar el impacto directo en el precio que llega al cliente.

La suba de los tributos que quedó pendiente de 2024, sumada a actualizaciones que correspondían a los primeros tres trimestres del 2025, recién se aplicarán el 1° de enero del 2026.

Pero, a pesar de la postergación general, el Decreto N°840/2025 establece una aplicación parcial y limitada de la suba para diciembre del 2025.

Se aplicará una suba de $16,377 en el impuesto sobre los combustibles líquidos y de $1,003 por litro en el impuesto al dióxido de carbono. En el gasoil, el aumento será de $13,546 por litro para el gravamen general, $7,335 para la alícuota diferencial que rige en regiones específicas, y de $1,544 por litro por el gravamen al CO2.

“Que, con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible, resulta necesario, para los productos en cuestión, diferir parcialmente los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones”, indica el documento.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Gobierno analiza definir que las sesiones extraordinarias se extiendan hasta el 28 de febrero.

Congreso: La Libertad Avanza analiza sesiones extraordinarias en continuado hasta el 28 de febrero

Pablo Quirno: En el mundo no creen que el ajuste genere crecimiento, pero Argentina lo está probando

Quirno: "En el mundo no creen que el ajuste genere crecimiento, pero Argentina lo está probando"

La imagen del Gobierno crece tras las elecciones y marca su mejor nivel del año

La imagen del Gobierno crece tras las elecciones y marca su mejor nivel del año

El Gobierno avanza con la creación la Policía Migratoria para controlar las fronteras

El Gobierno avanza con la creación la Policía Migratoria para controlar las fronteras

Caso $Libra y corrupción en Andis: Maximiliano Ferraro reveló ingresos de Spagnuolo y Novellis a la quinta de Olivos

Casos $Libra y Andis: Ferraro reveló ingresos de Spagnuolo y Novelli a Olivos

El exfuncionario, de 75 años, presentó su renuncia en medio de cambios en el Gabinete.

Francos habló por primera vez de su salida del Gobierno: "No me olvido, pero no guardo rencores"

Rating Cero

Las milanesas cuestan entre $9.500 y $12.000. 

El bodegón barato de Buenos Aires que se luce con sus milanesas a caballo y tequeños

Este estreno llegó el 12 de septiembre de 2025 al gigante del streaming.
play

Está en Netflix y es una serie con una trama dramática y tóxica que tenés que ver

Un estreno estadounidense llegó a la gran N roja, se trata de 65: Al borde de la extinción.
play

65: Al borde de la extinción, cuál es la trama de la película prehistórica que llegó a Netflix

Jake Gyllenhaal entrenó con un método centrado en constancia y eficiencia física.

La impresionante transformación de Jake Gyllenhaal para Road House a sus 44 años

El ciclo de TN ganó el premio a mejor programa culinario.

Historias ricas 4 ganó como mejor programa Culinario en los premios Martin Fierro de Cable

play

Gustavo Sylvestre se llevó el Premio Martín Fierro de Oro de Cable 2025

últimas noticias

ANMAT prohibió el uso y la venta de una marca de jabón líquido para manos por ser ilegal

ANMAT prohibió el uso y la venta de una marca de jabón líquido para manos por ser ilegal

Hace 4 minutos
Esta es una de las playas que están lejos del Turismo masivo, y son perfectas para este verano

Esta playa no es tan conocida en Brasil, tiene una naturaleza única y se destaca por un detalle: cuál es

Hace 18 minutos
Merlos dirigirá a Racing vs. Tigre.

La Liga Profesional confirmó los árbitros para los cuartos de final del torneo Clausura

Hace 23 minutos
Mbappé se destaca dentro y fuera de la cancha.

El look súper cómodo de Mbappé con un estilo "total cream": impone tendencia

Hace 25 minutos
Son ejercicios fáciles para hacer en casa y entrenar la agilidad. 

La rutina de agilidad de solo 20 minutos que ayuda a envejecer mejor

Hace 41 minutos