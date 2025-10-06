6 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Diego Santilli pidió la reimpresión de boletas tras la renuncia de Espert y evitó hablar de su lugar en la lista

En la previa del acto de Javier Milei en el Movistar Arena, el dirigente del PRO respaldó al Presidente y sostuvo que José Luis Espert “deberá ir a explicar” sus presuntos vínculos con el empresario narco Fred Machado. También pidió “esperar la definición de la Justicia” antes de modificar las boletas.

Por

Diego Santilli pidió la reimpresión de boletas tras la renuncia de Espert y evitó hablar de su lugar en la lista

En la previa del acto que el presidente Javier Milei encabezará este lunes en el Movistar Arena, el candidato a diputado por La Libertad Avanza Diego Santilli salió a respaldar al jefe de Estado y a marcar distancia del excandidato José Luis Espert, quien debió bajar su candidatura tras las denuncias que lo vinculan con el empresario narco Fred Machado.

Marcela Pagano cargó contra José Luis Espert.
Te puede interesar:

Pagano advirtió que José Luis Espert debe dejar de ser diputado: "No tiene la autoridad"

“Vamos a escuchar al Presidente en la presentación de su libro. Siempre hay buenas expectativas", manifestó el candidato en diálogo con C5N. Sobre la situación de Espert, manifestó que el diputado renunció para producir su defensa, sin privilegios ni fueros. "Es lo que va a tener que hacer Espert, ir a explicar este tema”, sostuvo.

El dirigente del PRO también se refirió a la necesidad de reimprimir las boletas, tras la salida de Espert del primer lugar en la lista de candidatos de La Libertad Avanza. “Me gustaría que se reimpriman, pero es una decisión que no depende de uno. Hay que ver qué plantean los apoderados y esperar la definición de la Justicia”, señaló.

Sobre la posibilidad de ocupar el primer puesto en la lista, Santilli evitó confirmar cualquier cambio: “A mí no me preocupa ser primero o no. Nosotros estamos acompañando. No se trata de eso”.

En ese sentido, recordó que “en 2023 hubo dos opciones de cambio” y que, ante la derrota de Juntos por el Cambio, decidió apoyar a Milei en el balotaje. “Desde ese día lo acompaño insistentemente. Está haciendo las cuestiones de fondo que en nuestro país muchas veces discutimos y nunca pasaron. Estamos en la mitad del camino, ojalá lo apoye la sociedad”, concluyó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Javier Milei y Diego Santilli encabezan su primer acto conjunto en Mar del Plata tras la caída de Espert

Milei y Santilli encabezan su primer acto conjunto en Mar del Plata tras la caída de Espert

play

La Libertad Avanza presentó ante la Justicia la renuncia de Espert y pidió la reimpresión de boletas

Tras la renuncia de Espert, Santilli encabezaría la lista bonaerense de LLA.

Por qué Santilli puede reemplazar a Espert como cabeza de lista de LLA en vez de Karen Reichardt

Diego Santilli reemplazará a José Luis Espert en la lista.

Milei confirmó que Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza en la Provincia

De enemigo a posible candidato: Santilli, el dirigente que Javier Milei y Espert despreciaban y ahora puede encabezar la lista libertaria

Santilli, el dirigente que Javier Milei y Espert despreciaban y ahora puede encabezar la lista libertaria

play

Axel Kicillof, sobre el show musical de Milei en el Movistar Arena: "Están afuera de la realidad"

Rating Cero

La China Suárez y Pampita tenían un buen vínculo para criar a sus hijos.

Quiebre total entre la China Suárez y Pampita: cómo seguirá su familia ensamblada

Wos anunció su vuelta a la música.

Wos vuelve a la música con un show en el Estadio Obras: cuándo y dónde comprar las entradas

Spider-Man recibirá a Superman en el Universo de Marvel.

Marvel anunció la llegada de Superman a su mundo: su debut será junto a Spider-Man

Taylor Swift volvió a romper récords con su música: ahora con The Life of a Showgirl.

Taylor Swift rompió un récord mundial con The Life of a Showgirl: de qué se trata

Originalmente, la película eliminada iba a ser la primera de la nueva era del UCM, la primera de la Fase 7, la primera estrenada tras Vengadores: Secret Wars. Sin embargo, las dos entregas del equipo de superhéroes fueron retrasadas, Doomsday estaba prevista para mayo de 2025 y Secret Wars para noviembre del mismo año. 

Esta película de Marvel iba a estrenarse después de Avengers 5 pero sería cancelada: cuál es

Hacia la segunda mitad del documental Rockstar: DUKI desde el fin del mundo, disponible en Netflix a partir del jueves, 2 de octubre, el propio Duki resume sobre los versos de “No vendo trap”, su primera canción: “Conté mi vida, lo que yo hacía todos los días.
play

Rockstar, DUKI desde el fin del mundo es el documental que todos ven en Netflix: qué cuenta

últimas noticias

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump publicó su primer video en TikTok y le habló a los jóvenes: "Me deben una"

Hace 15 minutos
play

Axel Kicillof, sobre el show musical de Milei en el Movistar Arena: "Están afuera de la realidad"

Hace 15 minutos
La China Suárez y Pampita tenían un buen vínculo para criar a sus hijos.

Quiebre total entre la China Suárez y Pampita: cómo seguirá su familia ensamblada

Hace 26 minutos
Hay dos argentinos entre los favoritos de las apuestas suecas para el Nobel de Literatura

Hay dos argentinos entre los favoritos de las apuestas suecas para el Nobel de Literatura

Hace 36 minutos
play

Cristian Ritondo, sobre la renuncia de José Luis Espert: "Era difícil hacer campaña con él"

Hace 1 hora