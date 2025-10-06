Diego Santilli pidió la reimpresión de boletas tras la renuncia de Espert y evitó hablar de su lugar en la lista En la previa del acto de Javier Milei en el Movistar Arena, el dirigente del PRO respaldó al Presidente y sostuvo que José Luis Espert “deberá ir a explicar” sus presuntos vínculos con el empresario narco Fred Machado. También pidió “esperar la definición de la Justicia” antes de modificar las boletas. Por







En la previa del acto que el presidente Javier Milei encabezará este lunes en el Movistar Arena, el candidato a diputado por La Libertad Avanza Diego Santilli salió a respaldar al jefe de Estado y a marcar distancia del excandidato José Luis Espert, quien debió bajar su candidatura tras las denuncias que lo vinculan con el empresario narco Fred Machado.

“Vamos a escuchar al Presidente en la presentación de su libro. Siempre hay buenas expectativas", manifestó el candidato en diálogo con C5N. Sobre la situación de Espert, manifestó que el diputado renunció para producir su defensa, sin privilegios ni fueros. "Es lo que va a tener que hacer Espert, ir a explicar este tema”, sostuvo.

El dirigente del PRO también se refirió a la necesidad de reimprimir las boletas, tras la salida de Espert del primer lugar en la lista de candidatos de La Libertad Avanza. “Me gustaría que se reimpriman, pero es una decisión que no depende de uno. Hay que ver qué plantean los apoderados y esperar la definición de la Justicia”, señaló.

Sobre la posibilidad de ocupar el primer puesto en la lista, Santilli evitó confirmar cualquier cambio: “A mí no me preocupa ser primero o no. Nosotros estamos acompañando. No se trata de eso”.