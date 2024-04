La filosa frase de Cristina Kirchner sobre Marcos Galperin: "¿Es normal que el empresario más rico de la Argentina tenga exenciones fiscales?

MERCADO LIBRE BENEFICIOS FISCALES.pdf

Remarcó además el dato de que "Mercado Libre tiene 59% de sus empleados egresados de universidades públicas".

Cristina aclaró que los sistemas de exenciones fiscales son valiosos para sectores que se inician, recordando que fue el exmandatario Néstor Kirchner quien envió al Congreso el primer régimen de ese tipo para las empresas tecnológicas, en 2007.

"Eso estuvo muy bien, porque recién empezaban, estamos orgullosos de tener estos empresarios, pero ¿es normal que el empresario más rico de la Argentina tenga estas exenciones fiscales?, se preguntó.

"Estuvo bien para promover, como cuando promovés un chico, pero cuando ese chico cumple la mayoría de edad se tiene que arreglar solo. Y estas empresas ya cumplieron la mayoría de edad, tienen que comenzar a devolver a la sociedad argentina todo lo que han recibido", concluyó después.

En otro orden, aseguró que el "problema" del presidente Javier Milei es que es "dogmático", y le advirtió que si va hacia una Argentina donde se lleven las riquezas a otros países se convertirá en un "avatar celeste y azul para defender a la Patria".

"El problema es que es dogmático (Milei) y no entiende. Cuando el sombrero no entra, no achique la cabeza, agrande el sombrero y lo vamos a ayudar, porque si le va mal a usted, le va mal a todos los argentinos", enfatizó la ex titular del Senado.

En el acto en Quilmes, recalcó: "Si quieren convertir a la Argentina en un país donde se extraigan sus riquezas, ahí me voy a declarar avatar celeste y azul, como la bandera, para defender a la patria. Avatares, de colonia otra vez, no".