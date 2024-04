La durísima crítica de Cristina Kirchner a Claudio Belocopitt: "¿Cómo que te fundís? Si comprás de todo y no te fundís nunca"

La expresidenta dedicó un segmento de su discurso en Quilmes a la situación de las prepagas y al ex titular de la Unión Argentina de Salud (UAS).

La expresidente Cristina Kirchner criticó duramente al empresario de la salud y ex titular de la Unión Argentina de Salud (UAS), la cámara que agrupa a las firmas de medicina prepaga, Claudio Belocopitt. "¿Cómo que te fundís? Si no dejas de comprar de todo y no te fundís nunca", aseveró en su discurso que brindó en el municipio de Quilmes, con motivo de la inauguración del microestadio "Presidente Néstor Kirchner".