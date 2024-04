Cristina Kirchner y su mensaje al interior del peronismo: "No podemos salir a la bartola o ir a los canales de TV a putear a un compañero"

La expresidenta Cristina Kirchner envió un claro mensaje al interior del peronismo, durante su discurso en la inauguración del microestadio Néstor Kirchner en Quilmes . Lo hizo en dos momentos distintos de su discurso. Primero retó a algunos dirigentes al sostener que " no podemos salir a la bartola o ir a los canales de TV a putear a un compañero " y luego cuando dijo: "Dejen de discutir pelotudeces, vayan a hablar de lo que le importa a la gente".

“No podemos salir a la bartola o ir a un canal de TV a putear a otro compañero. Cuando vayan hablar a los canales de televisión o la radio vayan a hablar de las cosas que le importa a la gente, por qué me llega una factura (de servicios) tan alta” , pronunció Cristina en el acto que contó con la presencia de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, y varias figuras del peronismo.

"Que corno le importa lo que vos pensás de Juan, Pedro o José. Algunos se van a enojar, es un poco álgido lo sé", remarcó la expresidenta. Para de luego de todas manera remarcar: "Si todos supieran y estudiáramos un poco más, podríamos defender mejor las cosas también".

En otro pasaje de su discurso, Cristina realizó una fuerte autocrítica sobre su último pasó en la gestión de gobierno: "En 2019 nos eligieron porque se acordaban cómo habían estado hasta 2019. El problema fue cuando alguno pensó que nos habían votado por los buenos modales. Cuando pensás eso y dejas de lado todo lo otro, terminamos como terminamos. Me hago cargo, no esquivo el bulto, pero siempre voy de frente, no soy de las que tiran la piedra y esconden la mano".

Tras repasar los buenos resultados que habían arrojado las pruebas del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) entre los años 2006 y 2013, Cristina volvió a enviar un mensaje al interior del peronismo al remarcar que es por ello "que quiero pedirles a dirigentes, militantes, vecinos, ciudadanos, compatriotas: hay que estudiar, hay que formarse, hay que salir a discutir estas cosas, no pelotudeces".

"Éstas cosas que son las que le interesan a la gente, que son las que le cambian la vida a la gente. Están discutiendo de ver como le cambian la vida a los dirigentes. Hay que comenzar a trabajar y a discutir para mejorar la vida de la gente. Necesitamos formar sentido común e información", concluyó la expresidenta sobre el tema.

Cristina Kirchner, sobre Javier Milei: "Después de este Presidente, soy la Condesa de Chikoff"

La expresidenta apuntó a las conductas del mandatario Javier Milei y afirmó que "después de este Presidente, soy la condesa María Eugenia de Chikoff".

En un acto en Quilmes por la inauguración del microestadio Presidente Néstor Kirchner, la expresidenta se diferenció de los comportamientos de Milei: "¿Cuántas veces escucharon hasta 2019 de los contrarios a nosotros pero en nuestras propias filas había permeado esto de 'los modales de Cristina, la intensidad de Cristina'? O los destratos o no sé qué otras cosas más. Convendrán que después de este Presidente, soy la condesa Eugenia de Chikoff".

De esta manera, Cristina Kirchner mencionó a la mediática Eugenia de Chikoff, quien falleció en 2014 y es recordada por sus clases de protocolo y ceremonial en diferentes programas de televisión.

Por otro lado, la exmandataria advirtió que Milei "no tiene un plan de estabilización", sino que "sólo tiene un plan de ajuste". En esta línea, recordó que incluso en la presidencia de Raúl Alfonsín en los años '80 existió un plan de estabilización: "El Plan Austral, que duró poco. En junio de 1985 la inflación estaba en dos dígitos entre el 25% y 30%. Salió el Plan de Austral y la inflación al mes siguiente fue de un dígito".