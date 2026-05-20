20 de mayo de 2026 Inicio
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Guerra de sesiones en Diputados: el oficialismo consiguió quorum y blindó la sesión para interpelar a Adorni

En una maniobra reglamentaria, La Libertad Avanza y sus aliados consiguieron abrir el recinto pasadas las 10 de la mañana con una convocatoria una hora antes que la que impulsaban diferentes sectores opositores. De esta manera, evitaron tratar los pedidos que buscaban exigir explicaciones formales al jefe de Gabinete.

Constanza Viñas
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Constanza Viñas
La oposición buscaba interpelar a Adorni por el escándalo por enriquecimiento ilícito.

La oposición buscaba interpelar a Adorni por el escándalo por enriquecimiento ilícito.

La Libertad Avanza abrió una sesión especial en la Cámara de Diputados una hora antes de la convocada por la oposición y bloqueó el intento de la oposición de avanzar con interpelaciones a Manuel Adorni. Con apoyo del PRO, la UCR y aliados provinciales, el oficialismo busca aprobar la “Ley Hojarasca” y modificar el régimen de zonas frías.

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La maniobra se dio en el marco de un duelo de sesiones: mientras los bloques opositores habían pedido una convocatoria para las 11, LLA respondió con otra una hora antes. Al reunir el quorum para esa primera sesión, dejó sin efecto en los hechos la posibilidad de habilitar automáticamente la segunda.

Durante la reunión de Labor Parlamentaria, la oposición intentó negociar que los temas de su convocatoria fueran incorporados al final del temario oficialista, pero el pedido fue rechazado por LLA y sus aliados.

Cámara de Diputados Sesión Especial 20 Mayo 2026

De todos modos, la oposición buscó insistir con una moción en el recinto para habilitar el tratamiento. Se apoyan en un antecedente parlamentario de hace cerca de 20 años, cuando una situación similar se resolvió por acuerdo político.

Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, planteó una moción para llamar a un cuarto intermedio y tratar de conseguir quorum para poder habilitar el segundo debate. El pedido fue rechazado por el legislador de La Libertad Avanza, Nicolás Mayoraz, y, más tarde, por el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem.

"Creemos que es un acto de mala fe parlamentaria y que tiene el único objetivo de que la segunda sesión no pueda contemplarse ni llamarse. Es un antecedente problemático para el propio oficialismo", sostuvo Martínez.

“Las sesiones se citan a las horas solicitadas según el artículo 35. No hay un solo antecedente de que una sesión especial interrumpa otra sesión especial en toda la historia de la cámara. No existe otro antecedente y no voy a ser el primer Presidente que autorice eso”, zanjó Menem.

Quiénes dieron quorum

El quorum fue aportado por La Libertad Avanza, el PRO —incluido Álvaro González—, el MID, la UCR, los monobloques de Karina Banfi, y la Neuquinidad, Innovación Federal —que responde a los gobernadores de Misiones, Salta y San Luis— y Producción y Trabajo, alineado con el gobernador sanjuanino Marcelo Orrego.

También se sentaron, pasados más de 20 minutos del horario de convocatoria, Lourdes Arrieta, la jujeña María Inés Zigarán, del bloque Provincias Unidas, y los diputados tucumanos de Independencia, cercanos al gobernador Osvaldo Jaldo.

Peligran las zonas frías

Entre los proyectos que el oficialismo busca aprobar aparece la denominada “ley hojarascas”, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que propone derogar cerca de 70 leyes.

Pero el eje central de la sesión es la modificación del régimen de zonas frías para las tarifas de gas. La iniciativa apunta a volver al esquema previo a 2021, antes de la ampliación que incorporó nuevos municipios al sistema de subsidios con descuentos de entre 30% y 50% en las facturas.

De avanzar el cambio, podrían verse afectados municipios de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, San Juan y San Luis, que perderían beneficios incorporados durante la ampliación del régimen.

En paralelo, anoche trascendió que el oficialismo negoció con gobernadores una reducción de tarifas eléctricas para seis provincias, en una iniciativa bautizada como “zonas cálidas”, a cambio de respaldos legislativos para garantizar el quorum y el avance del temario oficialista.

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