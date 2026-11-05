5 de noviembre de 2026 Inicio
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Pity Álvarez reconoció haber consumido cocaína durante la última audiencia del juicio por homicidio: "Me dieron dos bolsas"

El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados dio positivo en el test toxicológico que le practicaron el lunes en la clínica Solar Colonial de Castelar cuando volvió de declarar en Tribunales.

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Cristian Pity Álvarez.

Cristian "Pity" Álvarez.

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El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, Cristian “Pity” Álvarez, dio positivo por cocaína tras declarar este lunes en el juicio por el homicidio de Cristian Díaz, cometido en 2018. La clínica psiquiátrica Solar Colonial de Castelar informó al Juzgado Civil número 4 que el paciente reconoció que recibió dos bolsas de droga durante su paso por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 29.

Pity Álvarez hablará desde las 11:30.
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El artista admitió ante los profesionales del establecimiento la maniobra mediante la cual obtuvo el estupefaciente durante su traslado judicial. El informe médico cita las palabras del músico al describir el episodio: "Me dieron dos bolsas, una la tomé allá y otra la traje para acá".

El informe institucional precisa que el músico consumió una parte de la sustancia en la sede judicial y trasladó el resto al centro de salud. Al regresar al establecimiento, Álvarez intentó aspirar el polvo blanco de un envoltorio armado con trozos de bolsas plásticas antes de que el personal revisara sus pertenencias y dijo: "Esto me hace bien". El análisis de orina realizado el martes 3 de noviembre confirmó la presencia del estupefaciente en su cuerpo.

El abogado defensor Javier Baños expresó su sorpresa por la novedad y modificó su apreciación sobre el estado del imputado durante las cuatro horas de declaración testimonial. El letrado sostuvo: "Ahora entiendo por qué declaró tan bien y de corrido cuatro horas”, y añadió: "Cuando está drogado parece normal".

Por su parte, la querellante Verónica Román cuestionó los controles de seguridad del traslado y de la custodia de la clínica. La abogada de la víctima se preguntó: "¿Quién se la dio? ¿Cómo va a estar drogado si venía del hospital y directamente fue al juzgado?".

La clínica donde está internado Pity Álvarez desaconseja los traslados presenciales del músico a las audiencias

Las autoridades de la institución psiquiátrica advirtieron sobre la imposibilidad de controlar a las personas del entorno del paciente en las salidas. El equipo médico sugirió la suspensión de las citaciones presenciales para sostener la abstinencia y garantizar la continuidad del tratamiento del imputado.

El traslado desde la clínica hasta el edificio judicial de la calle Paraguay se realizó en ambulancia junto a un médico, un enfermero y allegados. Durante la jornada, Álvarez permaneció en un patio, en una sala con conexión a Zoom y luego en el recinto de audiencias junto a su mánager, su hermana, sus letrados y su jefe de seguridad.

Fuentes judiciales señalaron que el procesado se mostró conectado con la realidad y no presentó signos evidentes de intoxicación durante su exposición. El testigo solicitó tres cuartos intermedios por nerviosismo pero completó su declaración sobre el crimen en Villa Lugano.

"Pity" Álvarez reconstruyó el momento de los disparos contra Cristian Díaz

El acusado relató ante los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro los detalles del hecho ocurrido el 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré. El imputado afirmó que se sintió acorralado por la víctima en la madrugada del ataque y expresó su arrepentimiento por el desenlace trágico.

Durante el testimonio, el cantante buscó explicar su reacción armada en medio de la discusión previa con la víctima. El músico cerró su declaración sobre el momento del homicidio con la frase: "No pensé, me transformé".

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