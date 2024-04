La Ciudad volvió a responsabilizar a Nación por la fuga de detenidos de las comisarías porteñas

“Los presos se escapan de las comisarías porque no es un lugar preparado para que haya gente presa. Las comisarías no tienen esa tarea y objetivo. Y no es que nosotros pedimos que se lleven a los presos. El 94% de los detenidos en comisarías de la Ciudad tienen causas que tienen que ver con la justicia nacional o federal. No son detenidos de nuestra justicia", respondió este miércoles sobre el tema Jorge Macri en una conferencia de prensa donde brindó detalles de las medidas contra el dengue.

jorge macri Jorge Macri brindó una conferencia de prensa donde se refirió a la fuga de presos en las comisarías de la Ciudad

Para luego agregar que incluso "el 6% restante de detenidos de la justicia penal de la Ciudad, tambien tenemos un convenio con el servicio penitenciario federal que debería llevarse esos presos".

En linea con el tema el jefe de Gobierno porteño reveló que están trabajando con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich donde "hay reuniones permanentes" con el jefe de Gabinete donde se intercambian "algunos acuerdos de como poder mejorar este trabajo”.

"Lo único que les puedo decir es que hay un compromiso de ambas partes de resolver este tema que tiene origen y nacimiento de una decisión del gobierno nacional anterior de no llevarse a los presos con causas que ya han avanzado en la justicia”, remarcó Jorge Macri.

Pese a la superpoblación carcelaria en las comisarías, advirtió: "Lo que no vamos a hacer es dejar de detener delincuentes en el transcurso. Una manera fácil de resolver este problema sería tener una actitud menos proactiva. No, nosotros vamos a seguir priorizado la seguridad de los vecinos, aún teniendo que administrar una situación compleja que es tener detenidos donde no deberían estar”.