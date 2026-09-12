13 de septiembre de 2026 Inicio
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La CGT se reunió con el papa León XIV antes de su visita a Argentina: "Se está viviendo un ajuste severo"

Los dirigentes Cristian Jerónimo y Gerardo Martínez se encontraron con el sumo pontífice en la previa de su viaje al país. Durante la reunión, advirtieron sobre la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y los niveles de morosidad.

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El Papa encabezó el encuentro.

El Papa encabezó el encuentro.

Vatican News

Los dirigentes sindicales Cristian Jerónimo y Gerardo Martínez se reunieron este sábado con el papa León XIV en el Vaticano, en la antesala de la visita del sumo pontífice a la Argentina, prevista para entre el 8 y el 11 de noviembre. Durante el encuentro, ambos integrantes de la Confederación General del Trabajo (CGT) llevaron un diagnóstico sobre la situación social y laboral en el país y alertaron sobre el "severo ajuste" que lleva adelante el gobierno de Javier Milei.

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Durante el encuentro, del que también formaron parte el titular de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Alejandro Gramajo, y el expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, la delegación argentina advirtió sobre la pérdida del poder adquisitivo de la población, las dificultades para generar empleo estable y el empeoramiento de la situación social. La reunión se desarrolló en el marco del IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti: diálogo socioambiental Norte-Sur.

En tal sentido, Martínez profundizó sobre los ejes del encuentro con el Papa. "Le dijimos que los trabajadores estamos firmes, luchando por los derechos sindicales y atendiendo la dimensión de lo que él nos plantea y nos interpela a través de la encíclica, y que estamos trabajando en todos los niveles de la negociación colectiva y de todos los procesos productivos que se dan dentro de nuestro país", expresó en diálogo con La Nación.

El dirigente Gerardo Martínez.

El dirigente Gerardo Martínez.

En tanto, remarcó que León XIV llegará a "una Argentina con mucha tristeza, en un momento donde por las circunstancias económicas, macroeconómicas, se está viviendo un ajuste extremadamente severo". Además, alertó por los niveles récord de morosidad: "Tenemos millones de argentinos que están endeudados, y no por comprar televisores o por viajes turísticos, sino por cuestiones que tienen que ver con el impacto del ajuste y de que el dinero no alcanza para llegar a fin de mes".

En contrapunto, también señaló que visitará un país "que nunca pierde la esperanza, una Argentina que se ve identificada con los mensajes de Su Santidad en la oportunidad de generar una instancia diferente".

El Gobierno creó tres comandos de seguridad para la visita del papa León XIV

El Gobierno creó tres Comandos Unificados Federales para planificar y ejecutar el operativo de seguridad que acompañará la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026 en el marco del Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú.

La medida se implementó a través de las resoluciones 898, 899 y 900 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicadas el martes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Alejandra Monteoliva.

Cómo se dividen los tres comandos de seguridad

Para dar respuesta a la escala geográfica del itinerario y a las previsibles concentraciones masivas de fieles, la cartera de Seguridad estructuró el esquema operativo en tres jurisdicciones específicas:

  • Ciudad Autónoma de Buenos Aires: este comando se enfocará en resguardar el orden público en los recorridos urbanos, coordinar con la custodia oficial de Su Santidad y proteger a las delegaciones diplomáticas y autoridades nacionales y extranjeras. Además, contempla la cobertura en establecimientos donde se programen actividades.
  • Provincia de Buenos Aires - Luján y Claypole: destinado al monitoreo de zonas con alto riesgo de aglomeración masiva, como la Basílica de Nuestra Señora de Luján y las sedes eclesiásticas en Claypole. Este dispositivo articulará el trabajo en corredores viales, accesos y espacios de convocatoria.
  • Provincia de Córdoba: tendrá bajo su responsabilidad la protección del pontífice y sus acompañantes durante las actividades programadas en suelo cordobés, la custodia de aeropuertos, rutas de conectividad, recintos eclesiásticos y objetivos federales clave.
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