Visita de León XIV a la Argentina: el Gobierno destacó el trabajo con la Iglesia y los enviados del Papa Tras el paso de la comitiva del Vaticano por Buenos Aires, Luján y Córdoba, la Oficina del Presidente aseguró que "pudieron avanzar en distintos aspectos" del encuentro. También remarcó el trabajo en conjunto entre Nación, Provincia y la Iglesia para poder recibir al sumo pontífice en noviembre. Por Agregar C5N en









El papa visitará Buenos Aires y Córdoba.

Después de que la delegación del Vaticano estuviera en el país para ultimar los detalles de la visita de León XIV, el Gobierno emitió un comunicado donde destacó el trabajo en conjunto en los espacios que visitará el sumo pontífice: Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba. La Oficina del Presidente aseguró que "pudieron avanzar en distintos aspectos" del encuentro.

De acuerdo a los primeros trascendidos, la misión estuvo liderada por monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda, responsable de coordinar los viajes apostólicos. Al arribar a Buenos Aires, la comitiva fue recibida por funcionarios de la Cancillería y representantes de la Nunciatura Apostólica, quienes dieron la bienvenida oficial en nombre del Gobierno y de la Santa Sede.

pic.twitter.com/isHcB0RQYR — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 5, 2026 Durante la semana que pasaron en el país, la agenda contempló reuniones en el Palacio San Martín y encuentros con representantes de la Conferencia Episcopal Argentina. En su estadía en Buenos Aires, los enviados de la Santa Sede recorrieron diferentes sectores de la ciudad para analizar los posibles escenarios de las actividades de León XIV, así como los lugares destinados al contacto del Papa con los fieles.

En el comunicado publicado destacaron que "estas jornadas permitieron avanzar en la coordinación de los distintos aspectos de la visita. La articulación entre el Gobierno Nacional y la Iglesia, cada uno desde sus propias responsabilidades, constituye ya un fruto de este proceso y expresa la voluntad compartida de contribuir para que la presencia del Santo Padre sea fecunda para la sociedad argentina".

Comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina y el Gobierno El Gobierno Nacional y la Conferencia Episcopal Argentina expresan su alegría por la presencia y el trabajo de la delegación de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, que durante estos días recorrió Uruguay, Argentina y Perú en el marco de la preparación del viaje apostólico del Papa León XIV.