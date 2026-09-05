5 de septiembre de 2026 Inicio
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Visita de León XIV a la Argentina: el Gobierno destacó el trabajo con la Iglesia y los enviados del Papa

Tras el paso de la comitiva del Vaticano por Buenos Aires, Luján y Córdoba, la Oficina del Presidente aseguró que "pudieron avanzar en distintos aspectos" del encuentro. También remarcó el trabajo en conjunto entre Nación, Provincia y la Iglesia para poder recibir al sumo pontífice en noviembre.

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El papa visitará Buenos Aires y Córdoba. 

El papa visitará Buenos Aires y Córdoba. 

León XIV visitará Argentina a principios de noviembre.
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De acuerdo a los primeros trascendidos, la misión estuvo liderada por monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda, responsable de coordinar los viajes apostólicos. Al arribar a Buenos Aires, la comitiva fue recibida por funcionarios de la Cancillería y representantes de la Nunciatura Apostólica, quienes dieron la bienvenida oficial en nombre del Gobierno y de la Santa Sede.

Durante la semana que pasaron en el país, la agenda contempló reuniones en el Palacio San Martín y encuentros con representantes de la Conferencia Episcopal Argentina. En su estadía en Buenos Aires, los enviados de la Santa Sede recorrieron diferentes sectores de la ciudad para analizar los posibles escenarios de las actividades de León XIV, así como los lugares destinados al contacto del Papa con los fieles.

En el comunicado publicado destacaron que "estas jornadas permitieron avanzar en la coordinación de los distintos aspectos de la visita. La articulación entre el Gobierno Nacional y la Iglesia, cada uno desde sus propias responsabilidades, constituye ya un fruto de este proceso y expresa la voluntad compartida de contribuir para que la presencia del Santo Padre sea fecunda para la sociedad argentina".

Comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina y el Gobierno

El Gobierno Nacional y la Conferencia Episcopal Argentina expresan su alegría por la presencia y el trabajo de la delegación de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, que durante estos días recorrió Uruguay, Argentina y Perú en el marco de la preparación del viaje apostólico del Papa León XIV.

Estas jornadas permitieron avanzar en la coordinación de los distintos aspectos de la visita. La articulación entre el Estado y la Iglesia, cada uno desde sus propias responsabilidades, constituye ya un fruto de este proceso y expresa la voluntad compartida de contribuir para que la presencia del Santo Padre sea fecunda para la sociedad argentina.

El trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional, la Iglesia, los Gobiernos provinciales, municipales y las instituciones comprometidas, constituye una valiosa expresión de diálogo, cooperación y fraternidad en nuestra patria. El trabajo continuará sobre la base del proyecto presentado, incorporando los aportes necesarios para completar su evaluación y discernimiento.

El itinerario definitivo y los detalles de la visita del Papa León XIV a la Argentina serán dados a conocer mediante una comunicación oficial de la Santa Sede prevista para el mes de septiembre.

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