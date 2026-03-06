La CGT presentó un amparo contra la reforma laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó un recurso de amparo contra la reforma laboral que fue promulgada este mismo viernes por el Gobierno en el Boletín Oficial.
La central obrera realizó la presentación judicial ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal.
El organismo realizó la presentación ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal y por sorteo recayó ante el Juzgado Contencioso N°7, a cargo de Enrique Lavie Pico, el mismo juez que en su momento había frenado el decreto de desregulación impulsado por el presidente Javier Milei a comienzos de 2024
La presentación fue firmada por el triunvirato que conduce la Confederación General del Trabajo, junto con dirigentes de los distintos sindicatos que integran la central obrera.
El recurso llegó a la Justicia luego de la movilización que la CGT realizó el lunes pasado hacia los tribunales de la calle Talcahuano, donde formalizó un pedido para que se declare la inconstitucionalidad de la ley de reforma laboral.
“Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar. Confiamos en un poder republicano como la Justicia, en su objetividad y en que va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional”, expresó ante la prensa Jorge Sola, uno de los tres cosecretarios generales de la CGT, al hablar en la puerta de los tribunales.
“La mal llamada ‘modernización’ implica una grave afectación de derechos colectivos e individuales que vulneran de forma expresa principios constitucionales”, sostuvo el documento difundido por la central obrera.
Entre los argumentos, la CGT advirtió que la nueva legislación desconoce el principio de progresividad o de no regresión, que impide adoptar medidas injustificadas que impliquen retrocesos en los derechos laborales ya conquistados.
Además, el planteo que hicieron desde la CGT menciona la posible vulneración del principio protector del derecho laboral, basado en la desigualdad estructural entre empleadores y trabajadores y orientado a equilibrar esa relación para evitar abusos contra la parte más débil.
En esa línea, el escrito señala que podrían verse afectados derechos contemplados en el artículo 14 bis, como la protección frente al despido arbitrario, el derecho de huelga, la negociación colectiva, la libertad sindical, la libre agremiación y el acceso a la seguridad social.
La central sindical también criticó aspectos puntuales de la reforma, como las jornadas laborales de 12 horas, la eliminación de las horas extras y también la posibilidad de suprimir sanciones para empleadores que incumplan con aportes o intenten vulnerar la legislación laboral.
Asimismo, la CGT objetó la posibilidad de que las indemnizaciones por despido puedan pagarse en cuotas y mediante el denominado Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
Eliminación de la "industria del juicio"
Actualización de créditos laborales
Nuevo sistema: Fondo de Asistencia Laboral
Registración laboral simplificada y digital (ARCA)
Delimitación de beneficios sociales para el trabajador
Banco de horas
Vacaciones más flexibles
Licencia por enfermedad
Régimen de Incentivo para Formación Laboral
Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión
Reducción de cargas sociales para nuevos empleos
Prelación de convenios de empresas
Compromiso de Reforma Fiscal integral