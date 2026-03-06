6 de marzo de 2026 Inicio
La CGT presentó un amparo contra la reforma laboral

La central obrera realizó la presentación judicial ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal.

Octavio  Argüello (Camioneros)

Octavio  Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguros) y Cristian Jerónimo (Vidrio), el triunvirato de la CGT.

La CGT presentó un amparo contra la reforma laboral
Conflicto en Fate: fracasó la reunión y la conciliación se extendió hasta el 11 de marzo

El organismo realizó la presentación ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal y por sorteo recayó ante el Juzgado Contencioso N°7, a cargo de Enrique Lavie Pico, el mismo juez que en su momento había frenado el decreto de desregulación impulsado por el presidente Javier Milei a comienzos de 2024

La presentación fue firmada por el triunvirato que conduce la Confederación General del Trabajo, junto con dirigentes de los distintos sindicatos que integran la central obrera.

Trabajadores gastronómicos
La CGT avanza en la judicialización de la reforma laboral.

La CGT avanza en la judicialización de la reforma laboral.

“Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar. Confiamos en un poder republicano como la Justicia, en su objetividad y en que va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional”, expresó ante la prensa Jorge Sola, uno de los tres cosecretarios generales de la CGT, al hablar en la puerta de los tribunales.

“La mal llamada ‘modernización’ implica una grave afectación de derechos colectivos e individuales que vulneran de forma expresa principios constitucionales”, sostuvo el documento difundido por la central obrera.

Entre los argumentos, la CGT advirtió que la nueva legislación desconoce el principio de progresividad o de no regresión, que impide adoptar medidas injustificadas que impliquen retrocesos en los derechos laborales ya conquistados.

Además, el planteo que hicieron desde la CGT menciona la posible vulneración del principio protector del derecho laboral, basado en la desigualdad estructural entre empleadores y trabajadores y orientado a equilibrar esa relación para evitar abusos contra la parte más débil.

amparo CGT
La CGT intentará frenar la reforma laboral promulgada por el Gobierno.

La CGT intentará frenar la reforma laboral promulgada por el Gobierno.

En esa línea, el escrito señala que podrían verse afectados derechos contemplados en el artículo 14 bis, como la protección frente al despido arbitrario, el derecho de huelga, la negociación colectiva, la libertad sindical, la libre agremiación y el acceso a la seguridad social.

La central sindical también criticó aspectos puntuales de la reforma, como las jornadas laborales de 12 horas, la eliminación de las horas extras y también la posibilidad de suprimir sanciones para empleadores que incumplan con aportes o intenten vulnerar la legislación laboral.

Asimismo, la CGT objetó la posibilidad de que las indemnizaciones por despido puedan pagarse en cuotas y mediante el denominado Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Los puntos más importantes de la reforma laboral tras los cambios del Gobierno

Eliminación de la "industria del juicio"

  • Se redefine la "mejor remuneración" para el cálculo: solo lo mensual, normal y habitual, excluye conceptos no mensuales como SAC y vacaciones y se establece que la indemnización es la única reparación por despido sin causa.

Actualización de créditos laborales

  • También establece una actualización de créditos laborales, que establece un esquema de IPC y un 3% anual.

Nuevo sistema: Fondo de Asistencia Laboral

  • Se crean los Fondos para ayudar a cubrir costos de desvinculación y obligaciones indemnizatorias. Aporta el empleador: 1% mensual grandes empresas y 2,5% mensual MiPyMEs.

Registración laboral simplificada y digital (ARCA)

  • El registro ante ARCA es suficiente: no pueden exigirse requisitos extra por otras autoridades. Libros laborales: se conservan 10 años y se permite digitalización con validez legal.

Delimitación de beneficios sociales para el trabajador

  • Se redefine qué entra como beneficio social no remunerativo (comedor, reintegros médicos, guardería, útiles, capacitación, etcétera).

Banco de horas

  • Se habilitan regímenes voluntarios de banco de horas, de común acuerdo entre el empleador y el empleado.

Vacaciones más flexibles

  • Vacaciones entre 1° de octubre y el 30 de abril, y se permite acordar fuera de temporada. Se habilita el fraccionamiento, con un mínimo de 7 días.

Licencia por enfermedad

  • Se refuerza el derecho del empleador a control médico y junta médica.

Régimen de Incentivo para Formación Laboral

  • Se incorpora un Régimen de Incentivo a la Formación Laboral para promover capacitación, empleabilidad y reconversión. El objetivo: más trabajo formal, más productividad y más oportunidades, especialmente para jóvenes y perfiles sin experiencia.

Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión

  • Se crea el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión. Apunta a que las empresas realicen inversiones en producción real, tecnología y expansión.

Reducción de cargas sociales para nuevos empleos

  • Se reducen cargas sociales para empleos actuales y se facilita la contratación de nuevos empleados.

Prelación de convenios de empresas

  • Un convenio de empresa de una provincia prevalece por sobre un convenio ámbito nacional.

Compromiso de Reforma Fiscal integral

  • Se presentará una nueva Ley que impulse los acuerdos fiscales entre la Nación y las Provincias para reducir las cargas tributarias.
