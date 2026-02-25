25 de febrero de 2026 Inicio
¿Nuevo paro general este viernes 27? Qué alternativas maneja la CGT para la sesión en el Senado por la reforma laboral

La mesa chica de la confederación mantendrá un encuentro desde las 15 donde definirá los pasos a seguir de cara a la sesión del Senado. Desde ATE llamaron a movilización al Congreso. "El repudio es en la calle”, señalaron.

Podría haber un nuevo paro nacional el viernes 27 de febrero. 

Camila Alonso Suarez

La Confederación General de los Trabajadores (CGT) vive horas de definiciones en relación a una posible nueva medida de fuerza en contra de la reforma laboral. De cara a la sesión del viernes 27 de febrero, podría definirse el llamado a un nuevo paro general, luego del realizado el pasado jueves.

Imágenes de la movilización de judiciales frente a Tribunales publicadas por la CGT.
Judiciales marcharon a Tribunales contra el traspaso del fuero laboral a Capital Federal

Por su parte, desde el gremio de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocan a una movilización al Congreso de la Nación y aseguran que “el repudio es en la calle”.

Al interior de la CGT priman tres posturas: otro paro general, una marcha al Palacio legislativo sin cese de actividades, e incluso algunos gremialistas impulsan una marcha al Congreso pero con un freno total de todas las ramas laborales, tal como se hizo el 27 de diciembre de 2023 para expresar el rechazo al DNU 70.

CGT
La CGT volverá a reunirse este miércoles desde las 15.

La debate se realizará en medio de las presiones del Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), que ya anunció un paro de 36 horas para el viernes y pidió a los líderes cegetistas que hagan una convocatoria similar.

En este marco, la secretaria general adjunta de ATE Nacional, Mercedes Cabezas, brindó una entrevista en Radio 750 donde señaló: “La forma de repudio a la ley de reforma patronal es en la calle, no quedándose en casa sino construyendo las condiciones de rebeldía contra lo que quiere ser la eternización de la precarización”.

En ese sentido, agregó, la reforma tiene como objetivo último atomizar las relaciones laborales, por eso la iniciativa promueve la creación de sindicatos por empresa.

“La reforma laboral en el Estado arrancó en diciembre de 2023, no ahora, y la verdad es que fue sanguinaria porque lo que intentó hacer fue, como bien dijo el presidente, insertarse como un topo dentro del Estado para implosionarlo y usar la democracia para destruirla, porque el aparato del Estado es el sostenimiento de la democracia”, enfatizó.

