24 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Judiciales marcharon a Tribunales contra el traspaso del fuero laboral a Capital Federal

Los empleados de la Justicia, liderados por Julio Piumato, inició una huelga para evitar que la Justicia laboral pase a la Ciudad. Con apoyo de la CGT, los trabajadores se movilizaron este martes hasta el Palacio de Tribunales para protestar ante la Corte Suprema.

Por
Imágenes de la movilización de judiciales frente a Tribunales publicadas por la CGT.

Imágenes de la movilización de judiciales frente a Tribunales publicadas por la CGT.

X: CGT

La Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) ejecutó una huelga total este martes frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia. La protesta rechaza el traspaso de la órbita nacional a la Ciudad de Buenos Aires. Esta decisión gremial cuenta con el respaldo explícito de la Confederación General del Trabajo (CGT).

La CGT cargó contra la reforma laboral.
Te puede interesar:

La CGT afirmó que "se detuvo más del 90% de la actividad" por el paro general y cargó contra la reforma laboral

Lucila Entín, cronista de C5N, estuvo en el lugar de los hechos y aclaró que la consigna principal es la resistencia al traspaso del fuero, principalmente, porque se encuentran en riesgo alrededor de 1.600 puestos de trabajo. Además, agregó que hubo una negociación entre la policía y los participantes de la marcha. "Las fuerzas de seguridad están a 50 o 60 metros. La concentración fue sobre la plaza y no sobre la calle Talcahuano", detalló la periodista.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de C5N (@c5n)

Julio Piumato lanzó fuertes advertencias durante el acto central frente al máximo tribunal del país. "Es la liquidación del fuero del trabajo; es algo totalmente inconstitucional", sentenció el dirigente gremial. El representante calificó la situación como un hecho sin precedentes en la historia judicial de la Argentina.

El líder sindical aseguró que la medida de fuerza busca detener el cierre definitivo de un fuero nacional. "Estamos peleando por todos los medios para frenar este disparate", afirmó Piumato ante los manifestantes y advirtió que el proyecto apunta a transformar el sistema federal en un esquema "totalmente unitario".

La central obrera también emitió dos comunicados oficiales a través de sus canales digitales de comunicación. El primero sobre la convocatoria a la movilización: "Frente a un nuevo atropello del Gobierno nacional, marchamos al Palacio de Tribunales en defensa de los trabajadores", indicó la CGT.

El segundo mensaje fue publicado durante la protesta y estuvo acompañado de imágenes de la manifestación en Plaza Tribunales. "La justicia laboral es una herramienta clave para garantizar el acceso efectivo a los derechos de las y los trabajadores. No puede fragmentarse ni debilitarse", reza el enunciado en la cuenta oficial de X.

Embed

Desde la CGT compartieron fotos que muestran pancartas con la inscripción "¡Ni olvido, ni perdón!", con las caras de los legisladores que votaron a favor de la reforma laboral, y cerraron la publicación con una defensa al federalismo en la justicia. "Defender la competencia nacional es defender la protección del trabajo y el equilibrio en las relaciones laborales", sentenciaron.

El oficialismo acelera la agenda de reformas en el Congreso

El Gobierno nacional activó su mesa de coordinación política en la Casa Rosada bajo la conducción de Karina Milei. El equipo de gestión analizó la reforma laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil para su tratamiento inmediato. Estos proyectos centrales ocupan la prioridad legislativa de la administración en la Cámara alta.

Reunión mesa política Gobierno
La foto de Manuel Adorni junto a quienes participaron de la reunión en Casa Rosada.

La foto de Manuel Adorni junto a quienes participaron de la reunión en Casa Rosada.

La estrategia oficial busca consensos con bloques aliados no kirchneristas antes del inicio de las sesiones ordinarias. Los funcionarios esperan que Victoria Villarruel convoque al debate en el Senado de forma inminente. La agenda también contempla acuerdos internacionales con el Mercosur y modificaciones a la Ley de Glaciares.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La CGT destacó la adhesión al paro nacional. 

La CGT destacó el nivel de acatamiento al paro general contra la reforma laboral

La empresa DOTA no adherirá al paro general del 19 de febrero en rechazo a la reforma laboral. 

Qué líneas de colectivos funcionan durante el paro general de la CGT

La CGT llamaría a un paro nacional esta tarde. 

La CGT, sobre la chance de un paro nacional: "Es posible que se tome una medida de acción directa"

Imagen de la última marcha contra la reforma laboral. 

Reforma laboral: distintos gremios convocan a movilizarse y la CGT evalúa un paro general

El Senado eligió autoridades. 

El Senado eligió a las nuevas autoridades: por una jugada de Bullrich, UxP se quedó sin la vicepresidencia

Javier Milei encabeza una reunión de Gabinete clave de cara al cierre de las extraordinarias y la apertura de sesiones en el Congreso

Milei encabezó una reunión de Gabinete de cara al cierre de las extraordinarias y la apertura de sesiones en el Congreso

Rating Cero

play

Quién es Danelik Star: así se presentaba en el casting de Gran Hermano en C5N

Para los amantes del cine de terror y las historias de exorcismos, El exorcista: Creyentes se posiciona como una de las opciones más elegidas del momento en Netflix.
play

Esta película sobre exorcismos está asustando a todos en Netflix y es de lo más visto: de cuál se trata

Una película basada en un caso real sobre racismo emociona y es tendencia en Netflix
play

Una película a pura emoción sobre el racismo basado en un caso real está siendo tendencia en Netflix: como se llama

Silvia Süller se alejó del ojo mediático televisivo pero continúa con su influencia a través de las redes.

Qué fue de la vida de Silvia Süller: está lejos de las cámaras

Por ahora, el supuesto romance entre Juliana Awada y el monarca europeo permanece en el plano de las versiones periodísticas, pero ya se convirtió en uno de los temas más comentados del día.

Quién es la famosa argentina que estaría en pareja con alguien muy importante de la realeza española

Gran Hermano tendrá el ingreso de otros participantes y el miércoles será la primera gala de nominación.

Gran Hermano, Generación Dorada: se filtró la lista de los participantes que faltan ingresar

últimas noticias

Imágenes de la movilización de judiciales frente a Tribunales publicadas por la CGT.

Judiciales marcharon a Tribunales contra el traspaso del fuero laboral a Capital Federal

Hace 11 minutos
Detectaron un caso de gripe aviar en la provincia de Buenos Aires. 

Confirmaron un caso de gripe aviar en una granja bonaerense: frenaron las exportaciones temporalmente

Hace 20 minutos
Bastones crocantes listos en menos de 20 minutos.

Te van a quedar riquísimas: así podés hacer papas "fritas" crocantes con pimentón ahumado en la airfryer

Hace 25 minutos
play

Quién es Danelik Star: así se presentaba en el casting de Gran Hermano en C5N

Hace 36 minutos
play
Para los amantes del cine de terror y las historias de exorcismos, El exorcista: Creyentes se posiciona como una de las opciones más elegidas del momento en Netflix.

Esta película sobre exorcismos está asustando a todos en Netflix y es de lo más visto: de cuál se trata

Hace 36 minutos