Judiciales marcharon a Tribunales contra el traspaso del fuero laboral a Capital Federal

Los empleados de la Justicia, liderados por Julio Piumato, inició una huelga para evitar que la Justicia laboral pase a la Ciudad. Con apoyo de la CGT, los trabajadores se movilizaron este martes hasta el Palacio de Tribunales para protestar ante la Corte Suprema.

La Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) ejecutó una huelga total este martes frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia . La protesta rechaza el traspaso de la órbita nacional a la Ciudad de Buenos Aires. Esta decisión gremial cuenta con el respaldo explícito de la Confederación General del Trabajo (CGT).

La CGT afirmó que "se detuvo más del 90% de la actividad" por el paro general y cargó contra la reforma laboral

El conflicto incluyó la permanencia de trabajadores en el edificio de Diagonal Norte 760 desde la jornada del lunes . Esta ocupación pacífica fue la primera medida fuerte contra la reforma que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional. Las acciones tomadas conforman una respuesta a lo que consideran un ataque directo a los derechos de los trabajadores.

Lucila Entín , cronista de C5N, estuvo en el lugar de los hechos y aclaró que la consigna principal es la resistencia al traspaso del fuero, principalmente, porque se encuentran en riesgo alrededor de 1.600 puestos de trabajo . Además, agregó que hubo una negociación entre la policía y los participantes de la marcha. "Las fuerzas de seguridad están a 50 o 60 metros. La concentración fue sobre la plaza y no sobre la calle Talcahuano", detalló la periodista.

Julio Piumato lanzó fuertes advertencias durante el acto central frente al máximo tribunal del país. " Es la liquidación del fuero del trabajo; es algo totalmente inconstitucional ", sentenció el dirigente gremial. El representante calificó la situación como un hecho sin precedentes en la historia judicial de la Argentina.

El líder sindical aseguró que la medida de fuerza busca detener el cierre definitivo de un fuero nacional. "Estamos peleando por todos los medios para frenar este disparate", afirmó Piumato ante los manifestantes y advirtió que el proyecto apunta a transformar el sistema federal en un esquema "totalmente unitario".

La central obrera también emitió dos comunicados oficiales a través de sus canales digitales de comunicación. El primero sobre la convocatoria a la movilización: "Frente a un nuevo atropello del Gobierno nacional, marchamos al Palacio de Tribunales en defensa de los trabajadores", indicó la CGT.

El segundo mensaje fue publicado durante la protesta y estuvo acompañado de imágenes de la manifestación en Plaza Tribunales. "La justicia laboral es una herramienta clave para garantizar el acceso efectivo a los derechos de las y los trabajadores. No puede fragmentarse ni debilitarse", reza el enunciado en la cuenta oficial de X.

Embed NO AL TRASPASO DE LA JUSTICIA LABORAL NACIONAL



Desde la CGT acompañamos la movilización de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) al Palacio de Tribunales, en rechazo al intento de traspasar la justicia laboral nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.… pic.twitter.com/q4bxltaTZ9 — CGT (@cgtoficialok) February 24, 2026

Desde la CGT compartieron fotos que muestran pancartas con la inscripción "¡Ni olvido, ni perdón!", con las caras de los legisladores que votaron a favor de la reforma laboral, y cerraron la publicación con una defensa al federalismo en la justicia. "Defender la competencia nacional es defender la protección del trabajo y el equilibrio en las relaciones laborales", sentenciaron.

El oficialismo acelera la agenda de reformas en el Congreso

El Gobierno nacional activó su mesa de coordinación política en la Casa Rosada bajo la conducción de Karina Milei. El equipo de gestión analizó la reforma laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil para su tratamiento inmediato. Estos proyectos centrales ocupan la prioridad legislativa de la administración en la Cámara alta.

Reunión mesa política Gobierno La foto de Manuel Adorni junto a quienes participaron de la reunión en Casa Rosada. Redes Sociales

La estrategia oficial busca consensos con bloques aliados no kirchneristas antes del inicio de las sesiones ordinarias. Los funcionarios esperan que Victoria Villarruel convoque al debate en el Senado de forma inminente. La agenda también contempla acuerdos internacionales con el Mercosur y modificaciones a la Ley de Glaciares.