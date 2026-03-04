4 de marzo de 2026 Inicio
Conflicto en Fate: fracasó la reunión y la conciliación se extendió hasta el 11 de marzo

El Ministerio de Capital Humano detalló que el gremio y la empresa no alcanzaron "acuerdos definitivos" en el cónclave, por lo que dispuso nuevamente una suspensión de las medidas de fuerza. Desde el sindicato denuncian que se frenó de manera intempestiva debido a la fuerte represión a los trabajadores en la puerta de la Secretaría de Trabajo.

Fate: fracasó la reunión entre los trabajadores y la empresa

Crece el conflicto por el despido de los casi 1.000 trabajadores de Fate en la planta de San Fernando. La reunión de este miércoles entre el gremio y la empresa fracasó y el Gobierno extendió la conciliación obligatoria hasta el miércoles 11. Desde el Ministerio de Capital Humano emitieron un comunicado donde señalaron que las partes no alcanzaron "acuerdos definitivos", pero desde el sindicato denuncian que la misma se frenó de manera intempestiva debido a la fuerte represión a los empleados en la puerta de la Secretaría de Trabajo.

Atepsa ya había suspendido los paros previstos este jueves 26 y viernes 27 de febrero.
Alejandro Crespo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), señaló en C5N que "estábamos llevando adelante la reunión en el mismo momento que empezamos a sufrir los gases, la represión. Vía teléfono desde aquí mismo con nuestros abogados en otros puntos ya hemos terminado de hacer las declaraciones por parte de nuestros apoderados. Ya habíamos manifestado nuestra posición".

"Lo que es la nota del día es que cuando venimos a exponer que hay un hecho ilegal por parte de esta empresa que firmó un acuerdo con esta cartera, que fue homologado por el ministerio de Capital Humano, con el acuerdo del ARCA, se ahorró miles de millones de pesos para no tener ni un despido y nosotros cambiamos el sistema de trabajo para tener lo mismo, la empresa provoca este lockout", agregó.

Fate marcha
Fuerte represión en la protesta de los trabajadores de Fate.

Por su parte, el ministerio de Capital Humano habló en un comunicado de "incidentes" en la movilización de sectores gremiales y trabajadores vinculados al conflicto de Fate. "La protesta, originada en rechazo al anuncio de cierre de la planta y desvinculaciones de trabajadores, derivó en corridas y enfrentamientos entre algunos manifestantes y las fuerzas de seguridad, lo que dio lugar a un operativo policial y, como resultado, un efectivo resultó herido", indicaron.

Para luego agregar: "Las fuerzas de seguridad debieron intervenir para restablecer el orden ante acciones que no se desarrollaron en forma pacífica por parte de un sector de los manifestantes, quienes intentaron obstaculizar el normal ingreso y egreso a la sede de la Secretaría de Trabajo como así también al normal desarrollo de actividades en la zona".

En este marco, informó que "la audiencia convocada por la secretaría de Trabajo, con participación de representantes de la empresa y del sindicato, comenzó a las 11 y finalizó a las 11.30, sin que se alcanzaran acuerdos definitivos. Cabe destacar que el período de conciliación obligatoria dictado en el marco del conflicto laboral en cuestión, se prorroga hasta el 11 de marzo, por lo que aún quedan audiencias pendientes cuyas fechas serán oportunamente informadas a las partes".

