Axel Kicillof: entre la gestión, el armado nacional y la oposición a Javier Milei

El gobernador bonaerense transita los últimos años en la Provincia entre la asfixia presupuestaria del Gobierno nacional y la interna del peronismo, mientras apuesta a construir una alternativa política a través del espacio Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , encabezó este lunes la apertura del 154º período de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense con un discurso en el que marcó un claro contraste con la gestión del presidente Javier Milei , tanto en el formato como en el mensaje, al tiempo volvió a insistir en la necesidad de construir una alternativa política de cara a 2027. “El desafío no es narrar el daño, sino ofrecer una salida, demostrar que no hay que resignarse y que no estamos condenados a este modelo: existe una alternativa mejor que debe ser productiva, federal y bien nacional”, enfatizó.

Esta idea es la que viene impulsando desde Movimiento Derecho al Futuro (MDF) , el espacio con el que Kicillof busca consolidar un armado de alcance nacional. En el plenario de cierre realizado en diciembre del año pasado en Ensenada, había subrayado la necesidad de “no repetir la historia”, “crear futuro” y “demostrar que hay una alternativa”. En La Plata, este lunes volvió a insistir en la idea de mirar para adelante: “Lo que estamos discutiendo ahora es el futuro: porque el futuro le pertenece al pueblo argentino y para él tenemos que trabajar sin descanso y con mucho amor a la patria”.

En cuanto a la hoja de ruta para este 2026, cerca del gobernador señalan que “hoy lo más importante, y lo primero, es avanzar en el desarrollo territorial”. En ese sentido, resaltan que la prioridad está puesta en consolidar la base de ese armado y no en la búsqueda de fotos o nombres propios. “La idea no es salir a buscar figuritas en las provincias. Axel no necesita llenar un álbum de figuritas, ni mucho menos” , destacan. Y agregan: “A lo que realmente se apunta es a desarrollar al MDF territorialmente, con alcance en todas las provincias y en los diferentes sectores de la sociedad” .

"El desafío no es narrar el daño sino ofrecer una salida y demostrar que no hay que resignarse, que no estamos condenados a este modelo, que existe una alternativa mejor" pic.twitter.com/4jE4O8H1Kn

El año pasado, Kicillof inició una serie de encuentros con gobernadores en sus respectivas provincias, una dinámica que podría replicarse durante 2026. Sin embargo, desde su entorno aclaran que esa construcción no necesariamente lo tendrá como protagonista, sino que la idea es garantizar la articulación de una propuesta de alcance nacional.

En esta línea, este sábado 7 de marzo a las 11 se realizará un plenario del MDF en el barrio de Flores, organizado por el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa. “Vení a construir la alternativa con Axel en la Ciudad” , reza el flyer del encuentro, que tendrá lugar en Pillado 1076. Por el momento, la presencia de Axel Kicillof está descartada.

Desde el armado provincial anticipan que en los próximos meses se realizará en la Ciudad un plenario que reúna a todas las expresiones del MDF, mientras que también se espera que el gobernador participe próximamente de una actividad en el ámbito universitario. Asimismo, indican que la puesta en marcha de la agenda federal comenzará a tomar forma después del 15 de marzo, fecha prevista para las elecciones del PJ bonaerense. Si bien se alcanzó un acuerdo para que Axel Kicillof reemplace al frente del partido a Máximo Kirchner, por el momento hay 17 de los 135 distritos donde habrá internas, lo que podría elevar tensiones.

Más allá de encarar un armado nacional, desde La Plata apuntan a la necesidad de poner el foco en la Provincia, al remarcar que “la realidad del país no amerita otra cosa que atender la gestión y asistir a todos los sectores que están siendo perjudicados por las políticas de este gobierno”. El gobierno bonaerense denuncia que Javier Milei les impone un ahogo financiero de 15 billones de pesos, equivalentes a un tercio del presupuesto provincial.

“Los datos no dejan lugar a dudas: la Argentina vive una profunda crisis y el rumbo económico es un fracaso. Lo único que crece en nuestro país es la desigualdad: mientras unos pocos se llevan ganancias extraordinarias, la enorme mayoría de los argentinos la está pasando cada vez peor”, recalcó Kicillof en su discurso del lunes.

La interna

El acuerdo para designar a Axel Kicillof como presidente del PJ bonaerense no logró disipar los roces con los sectores vinculados a La Cámpora. Desde el entorno de la gestión provincial consideran que la designación del ex intendente de José C. Paz, Mario Ishii, como vicepresidente primero del Senado, impulsado por el kirchnerismo, fue una forma de equilibrar la discusión por los cargos. “Querían poner a alguien que no definiera Axel. Estaban esperando una indemnización”, advierten.

La interna también se reavivó tras las críticas de la diputada provincial Mayra Mendoza y de la senadora nacional Juliana Di Tullio hacia Kicillof por no mencionar la detención de Cristina Fernández de Kirchner durante la apertura de sesiones. “Yo sé que el gobernador comparte absolutamente que la causa de Cristina es una causa de persecución injusta, pero me parece necesario que toda la dirigencia política lo exprese sin estar midiendo si te rinde: es una obligación política”, expresó Di Tullio en diálogo con Gelatina.

En este escenario, la reunión que mantuvieron la semana pasada el diputado Miguel Ángel Pichetto y Cristina Kirchner despertó todo tipo de análisis y dudas respecto de los intereses de fondo, especialmente ante la posibilidad de que el encuentro haya buscado limar la proyección de Axel Kicillof. Consultado sobre el tema, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, se mostró a favor de “ampliar las fronteras”. “Nada es un límite. Milei es el límite”, concluyó.