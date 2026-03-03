"Me lesioné jugando al fútbol": la burla de Pablo Quirno sobre la reforma laboral El canciller ironizó sobre un "accidente deportivo" que le impidió utilizar su mano derecha. "Gracias a Dios fue antes de la promulgación de la ley así que no me bajan el sueldo al 50%", sostuvo, con sorna. Por + Seguir en







Pablo Quirno y su sorna sobre las preocupaciones de los trabajadores por la reforma laboral.

El canciller, Pablo Quirno, se burló de los reclamos de los trabajadores sobre las licencias médicas en el debate de la reforma laboral, que finalmente quedaron afuera del texto que fue aprobado por ambas cámaras en el Congreso. Durante una entrevista en A24 este lunes, el ministro saludó al periodista Eduardo Feinmann con su mano izquierda, ya que, según adujo, había sufrido "un accidente deportivo jugando al fútbol".

"¿Le van a bajar el sueldo 50 por ciento?", ironizó su interlocutor. "No, porque gracias a Dios fue antes de la promulgación de la ley", se rio Quirno, en referencia al artículo 44 del proyecto que proponía que, en licencias por enfermedad o accidentes no laborales, los trabajadores cobren el 50% o el 75% del salario, según el caso, en lugar del actual 100%.

Debido a la polémica que despertó ese apartado tras su aprobación en el Senado, fue removido en la Cámara de Diputados. Sin embargo, en diálogo con Infobae, el senador libertario Bartolomé Abdalá adelantó que la intención del oficialismo en el Congreso es insistir a través de una nueva ley con el recorte a las licencias por enfermedad para los trabajadores.

Patricia Bullrich Senado Reforma Laboral 12 febrero 2026 Patricia Bullrich celebró la aprobación de la reforma laboral con el FAL. IG: patobullrich "Yo te aseguro que con el correr del período ordinario va a haber alguna ley nueva que va a venir a corregir ese tema, porque para nosotros también es importante que las licencias exageradas, abusivas, como son algunas que se sufren tanto en lo privado como en el sector público", sostuvo el legislador.

Por su parte, la senadora Patricia Bullrich había admitido que la discusión por las licencias ayudó a "blindar otros cambios que estaban tambaleando en Diputados, como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), así que no hay mal que por bien no venga".