"Me lesioné jugando al fútbol": la burla de Pablo Quirno sobre la reforma laboral

El canciller ironizó sobre un "accidente deportivo" que le impidió utilizar su mano derecha. "Gracias a Dios fue antes de la promulgación de la ley así que no me bajan el sueldo al 50%", sostuvo, con sorna.

Por
Pablo Quirno y su sorna sobre las preocupaciones de los trabajadores por la reforma laboral.

El canciller, Pablo Quirno, se burló de los reclamos de los trabajadores sobre las licencias médicas en el debate de la reforma laboral, que finalmente quedaron afuera del texto que fue aprobado por ambas cámaras en el Congreso. Durante una entrevista en A24 este lunes, el ministro saludó al periodista Eduardo Feinmann con su mano izquierda, ya que, según adujo, había sufrido "un accidente deportivo jugando al fútbol".

"¿Le van a bajar el sueldo 50 por ciento?", ironizó su interlocutor. "No, porque gracias a Dios fue antes de la promulgación de la ley", se rio Quirno, en referencia al artículo 44 del proyecto que proponía que, en licencias por enfermedad o accidentes no laborales, los trabajadores cobren el 50% o el 75% del salario, según el caso, en lugar del actual 100%.

Debido a la polémica que despertó ese apartado tras su aprobación en el Senado, fue removido en la Cámara de Diputados. Sin embargo, en diálogo con Infobae, el senador libertario Bartolomé Abdalá adelantó que la intención del oficialismo en el Congreso es insistir a través de una nueva ley con el recorte a las licencias por enfermedad para los trabajadores.

Patricia Bullrich celebró la aprobación de la reforma laboral con el FAL.

Patricia Bullrich celebró la aprobación de la reforma laboral con el FAL.

"Yo te aseguro que con el correr del período ordinario va a haber alguna ley nueva que va a venir a corregir ese tema, porque para nosotros también es importante que las licencias exageradas, abusivas, como son algunas que se sufren tanto en lo privado como en el sector público", sostuvo el legislador.

Por su parte, la senadora Patricia Bullrich había admitido que la discusión por las licencias ayudó a "blindar otros cambios que estaban tambaleando en Diputados, como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), así que no hay mal que por bien no venga".

Este fondo, otra de las polémicas de la reforma, no modifica ni sustituye el régimen de indemnización que quedará vigente luego de la aprobación de la ley, sino que es una herramienta a la que los empresarios podrán recurrir para financiar los despidos. Los aportes patronales que en la actualidad se destinan al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) se desviarán al FAL.

Jorge Sola, secretario general del sindicato de Seguros, afirmó que la baja de los aportes patronales y la creación del FAL "implica una transferencia multimillonaria de 6.000 millones de dólares anuales del sector de los trabajadores hacia el sector empleador".

