3 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

A qué hora se conocen los resultados de las elecciones en Estados Unidos hoy

Con una participación récord de la modalidad anticipada, los centros de votación norteamericanos inician el conteo este martes, proyectando una difusión de datos fragmentada que comenzará por la Costa Este y se irá extendiendo hacia los estados del Pacífico a medida de que transcurran las horas.

Por
A qué hora se conocen los resultados de las elecciones en Estados Unidos hoy
Getty

Estados Unidos renueva este martes los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 bancas del Senado, en una elección que definirá el grado de gobernabilidad y margen legislativo del presidente Donald Trump para la segunda mitad de su mandato pero que también tiene un interés directo para la Argentina. ¿Cuándo se conocerán los resultados?

Casi 60 millones de estadounidenses emitieron ya su voto anticipado.
Te puede interesar:

Récord de voto anticipado en las elecciones de EEUU: qué tendencias se están marcando en unos comicios clave para Trump

Cuándo comenzarán a conocerse los resultados de las elecciones en EUU

La difusión de los resultados oficiales se ajustará a un esquema fragmentado debido a la variedad de husos horarios que atraviesan el territorio estadounidense.

De acuerdo con las disposiciones vigentes en cada estado, los primeros centros de votación en zonas de Indiana y Kentucky cerrarán sus puertas a las 18:00 hora local, lo que equivale a las 20:00 en la Argentina.

A partir de ese momento, la difusión de datos parciales comenzará de manera paulatina. Una hora más tarde, hacia las 21:00 de Buenos Aires, finalizará la actividad electoral en distritos relevantes del este como Georgia, Carolina del Sur, Vermont y Virginia, sumándose media hora después Carolina del Norte y Ohio.

El volumen sustancial de datos electorales se registrará a las 22:00 de Argentina, cuando concluyan los comicios en estados populosos y decisivos de la Costa Este y el centro norte, tales como Pensilvania, Illinois, Nueva York, Massachusetts y Maine.

No obstante, los analistas internacionales advierten que la obtención de una tendencia definitiva a nivel nacional podría demorarse varias horas o incluso días si los márgenes de diferencia entre los candidatos del Partido Demócrata y el Partido Republicano resultan estrechos en los distritos clave.

Los estados ubicados en la Costa Oeste, junto con aquellos territorios que procesan de forma más lenta las boletas no presenciales, extenderán el flujo de información durante la madrugada y, en algunos casos, a las jornadas subsiguientes.

El peso cada vez mayor del voto anticipado

El voto anticipado, conocido en Estados Unidos como early vote, alcanzó niveles de récord antes de las elecciones de medio término que se celebrarán este martes 3 de noviembre. Según los datos publicados por el monitor electoral Fully Reporting, hasta unas horas antes se contabilizaron 57 millones de votos anticipados en el país, equivalentes al 51% del total de sufragios emitidos en las elecciones legislativas de 2022, lo que implica una marca histórica para unas legislativas.

El fenómeno da cuenta de unas expectativas mayores a las habituales en unas elecciones de medio término que definirán la composición del Congreso durante la segunda mitad del mandato de Donald Trump. Hasta ahora, la mayor parte de las encuestas marcan un claro favoritismo para los demócratas, que intentan convertir la votación en un plebiscito a la gestión del magnate.

La inscripción para el early vote se realiza como votante demócrata, republicano o independiente, pero no significa necesariamente que el votante elija al partido por el cual se inscribe. De hecho, el porcentaje de votantes que se inscribe como independientes es muy alto y casi en su mayoría acaban eligiendo entre demócratas y republicanos cuando llega el momento.

Lo que sí reflejan estas tendencias es una movilización electoral importante en territorios donde la disputa por el Senado podría resultar decisiva.

Uno de los aspectos que más atención despierta es la diferencia entre la cantidad de votantes anticipados registrados como demócratas y republicanos. Según los datos de la Universidad de Florida difundidos el domingo, más de 11 millones de demócratas habían votado anticipadamente, frente a unos ocho millones de republicanos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Milei apuesta a una victoria de Trump, pero las encuestas no lo favorecen.

El "efecto Trump" en duda: cómo las elecciones en EEUU pueden golpear los planes de Milei

trump aviso que cortara una ayuda de u$s4 billones a israel a fin de ano: no lo necesitan

Trump avisó que cortará una ayuda de u$s4 billones a Israel a fin de año: "No lo necesitan"

play

C5N en Nueva York: cómo son los centros de votación de las elecciones de Estados Unidos

Estados Unidos renueva su Congreso este martes con las elecciones de medio término.

Claves para entender las elecciones de medio término en Estados Unidos 2026: qué se vota y cómo funciona el sistema

Donald Trump pone en juego su gobernabilidad en la segunda mitad de su mandato.
play

Elecciones en EEUU, en vivo: midterms clave para la segunda mitad del mandato de Trump

Nathalia Gadelha tenía raíces brasileñas y vivía en Florida. 

Tenía 20 años y ya era una experta: quién era la copiloto que perdió la vida en la tragedia de Palm Beach

Rating Cero

Respondió alguien que se presentó como allegado y pidió preservar su identidad.

El raro mensaje de Emanuel Ortega cuando le hicieron una pregunta clave sobre Julieta Prandi

La artista pop y el influencer se casaron el sábado pasado.

El pedido especial de Pedro Rosemblat a Damián Betular para sorprender a Lali Espósito en su casamiento

¿Cómo es la grilla del Lollapalooza?

Lollapalooza Argentina 2027: anunciaron la grilla día por día

El canal define su grilla para el año próximo.

No es Juana Viale: se supo quién reemplazaría a Mirtha Legrand en 2027

El canal se prepara para un 2027 con muchos cambios.

Bombazo: El Trece prepara un cambio en su programación que dará que hablar

El influencer salió al cruce contra una periodista.

El duro descargo de Santi Maratea que apuntó contra quienes cuestionan sus colectas

últimas noticias

Respondió alguien que se presentó como allegado y pidió preservar su identidad.

El raro mensaje de Emanuel Ortega cuando le hicieron una pregunta clave sobre Julieta Prandi

Hace 4 minutos
La artista pop y el influencer se casaron el sábado pasado.

El pedido especial de Pedro Rosemblat a Damián Betular para sorprender a Lali Espósito en su casamiento

Hace 18 minutos
El arquero finalista del mundo opinó sobre el duro momento ocurrido en España.

La tajante opinión de Goycochea sobre el choque entre Owono y De Miguel

Hace 38 minutos
Algunas de las marcas más reconocidas ofrecen dispositivos que soportan altos niveles de humedad y de sumergibilidad.

Cuáles son los mejores celulares sumergibles para no tener problemas con las lluvias y tormentas del verano

Hace 1 hora
¿Cómo es la grilla del Lollapalooza?

Lollapalooza Argentina 2027: anunciaron la grilla día por día

Hace 1 hora