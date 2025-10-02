2 de octubre de 2025 Inicio
La advertencia de Mauricio Macri a Javier Milei sobre el vínculo con Estados Unidos: "Apostar a un único socio sería limitarnos"

El ex presidente pidió que se fortalezcan las relaciones diplomáticas y comerciales con los países del Golfo Pérsico por su "creciente influencia económica y política".

Mauricio Macri retomó el diálogo con Javier Milei, tras un año sin hablarse. 

"Apostar a un único socio sería limitarnos", aseguró Macri sobre Estados Unidos, aunque sin mencionarlo directamente, en una editorial escrita en la última edición de "Pensar el Mundo". Se trata del informe internacional de la Fundación Pensar, el think thank del PRO que hoy preside, después de la salida de Patricia Bullrich.

"Estar demasiado focalizados en un puñado muy reducido de alianzas internacionales es un detrimento de nuestro interés nacional. Y en este contexto, ampliar la mirada hacia regiones no tradicionales es fundamental", dijo Macri.

Puntualmente, el ex presidente se refirió a las naciones más enriquecidas de Medio Oriente gracias a la industria del petróleo. "Los países del Golfo se destacan crecientemente por su influencia política y económica", dijo Macri sobre Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, entre otros..

"Desempeñan un rol central en los mercados energéticos globales, avanzan en ambiciosos planes de diversificación económica, mueven fondos soberanos con enorme influencia internacional, invierten en industrias vanguardistas y, al mismo tiempo, cultivan relaciones equilibradas con las grandes potencias. Se han convertido en actores estratégicos de primer orden", aseguró Macri,

Sin dar precisiones sobre qué tipo de acuerdos comerciales puede realizar Argentina con las naciones del Golfo Pérsico, Macri dijo que el país "no puede seguir observando ese tablero pasivamente desde la distancia. Necesitamos una estrategia integral para fortalecer los vínculos". Luego, aseguró que "esta agenda no debe limitarse al plano diplomático: requiere sumar al sector privado y comprometer a las provincias".

Javier Milei visitará a Donald Trump en octubre

Finalmente, Milei tendrá su foto oficial con su par estadounidense, Donald Trump. Luego de varios encuentros bilaterales, como el sucedido la semana pasada en el marco de la última Asamblea General de las Naciones Unidas, ahora el Presidente argentino realizará una visita a la Casa Blanca para obtener su retrato oficial en el Salón Oval.

El encuentro se entre ambos mandatarios se realizará el próximo 14 de octubre, según la confirmación de la Cancillería argentina mediante su cuenta oficial de la red social X.

Además de tomarse la mencionada foto, las delegaciones de ambos jefes de Estado tendrán reuniones para discutir un acuerdo sobre la suba de aranceles comerciales fijados por la gestión de Trump para Argentina. El encargado nacional de estas negociaciones es Gerardo Werthein, quien se encuentra en Washington ultimando detalles.

La última foto que se tomaron Milei y Trump sucedió días atrás, cuando posaron junto a una impresión de un posteo en la red social Truth Social que había realizado el presidente estadounidense refiriéndose al mandatario argentino.

