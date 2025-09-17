Tercera Marcha Universitaria: estudiantes, docentes y gremios de todo el país, contra el veto de Javier Milei

Live Blog Post

Tercera Marcha Universitaria: el mapa de los cortes en el Congreso

Ante esta movilización masiva, el Congreso amaneció vallado y varias de las calles circundantes serán afectadas durante la marcha como, Avenida Callao, entre Chile y Viamonte; la Avenida Entre Ríos; la Avenida Rivadavia, entre Entre Ríos y Callao, la Avenida de Mayo, Hipólito Yrigoyen e inmediaciones del Congreso.

Distintos sectores convocaron en diferentes puntos de concentración de la Ciudad, como por ejemplo, el Frente de Izquierda, a las 12:00 hs en Montevideo y Rivadavia; trabajadores del Garrahan, a las 12:00 hs, en las puertas del hospital; a partir de las 13:00, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, en Santiago del Estero al 1029, al igual que los estudiantes de derecho en las escalinatas de la Facultad.

A partir de las 14:00 hs, está previsto que la CTA y ATE, se concentren en San José y Avenida de Mayo; a partir de las 14:30 hs, sera el turno de la Federación Universitaria de Buenos Aires, en la Plaza Houssey, la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales, en Avenida de Mayo y San José, el Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras, en Avenida de Mayo y San José, a las 15:00 hs la CGT en Yrigoyen y Solís, al igual que la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).