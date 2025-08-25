25 de agosto de 2025 Inicio
Karina Milei, volvió a evitar hablar del escándalo de las coimas: "Gracias por poner todo lo que hay que poner"

En medio del escándalo por las presuntas coimas, la hermana del Presidente pronunció unas escuetas palabras en el acto de campaña en la localidad bonaerense y se solidarizó con los militantes agredidos.

Karina Milei en el acto de LLA en Junín: "Gracias por poner todo lo que hay que poner".

Filtraron nuevos audios de Spagnuolo en los que cuestiona al Gobierno: "No se pagan bien las cosas"

Con un escueto mensaje, expresó su solidaridad con los militantes que fueron agredidos en inmediaciones del lugar antes de que se inicie el acto. "Quiero solidarizarme con toda nuestra gente, con nuestra juventud que fue brutalmente golpeada", señaló y aseguró que, por esto, "nosotros decimos kirchnerismo nunca más, no queremos que pasen más cosas".

"No puede ser que los que piensen distinto le tengan que pegar a los otros", agregó antes de reiterar su acompañamiento a aquellos que señalan recibieron insultos y golpes. "Gracias por poner todo lo que hay que poner", concluyó antes de retirarse rápidamente del estrado y sentarse en la primera fila del público.

