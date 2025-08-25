25 de agosto de 2025 Inicio
Filtraron nuevos audios de Spagnuolo en los que cuestiona al Gobierno: "No se pagan bien las cosas"

En el material inédito, el desplazado titular de la Agencia Nacional de Discapacidad criticó a Karina Milei y su vínculo con Lule Menem.

El escándalo por presuntas coimas que involucra a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios sumó este lunes un nuevo capítulo luego de que se revelara un audio donde se escucha al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, cuestionando al Gobierno.

Karina Milei en el acto de LLA en Junín: Gracias por poner todo lo que hay que poner.
Karina Milei, volvió a evitar hablar del escándalo de las coimas: "Gracias por poner todo lo que hay que poner"

"Yo no puedo creer este Lule Menem... ¿Qué mierda tiene Karina la puta madre?", se escucha decir en el nuevo archivo, sugiriendo un trato especial de la secretaria general de Presidencia hacia el primo de Martín Menem.

Pero otro de los puntos clave de este audio es su mirada crítica hacia la gestión de Javier Milei: "Otra cosa, falla la política en este gobierno". "A mi Ramiro no me cae bien porque nunca se ha portado bien conmigo, pero no estuvo bien lo que hicieron. Lo limpiaron de un plumazo", expresó en otro fragmento en algo que parece referirse al exlegislador porteño Ramiro Marra.

Marra, que integró el círculo más cercano al Presidente desde antes de llegar al Gobierno, fue expulsado del bloque libertario en la Legislatura porteña a comienzos de 2025 porque, según indicó el propio Milei, "estuvo desconectado de lo que hacía el espacio de La Libertad Avanza en la Ciudad". "Claramente no se pagan bien las cosas", analizó Spagnuolo sobre este caso.

Martín Menem atacó a la oposición y aseguró que pone "las manos en el fuego" por Karina Milei y su primo Lule

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aseguró que la denuncia por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) es una "monumental operación" de la oposición de cara a las elecciones bonaerenses y afirmó que pone "las manos en el fuego" por Karina Milei y su primo Eduardo "Lule" Menem.

"Me parece que, como ya hemos vivido durante todo este tiempo, se trata de una monumental operación a dos semanas de una de las elecciones más importantes de la Argentina en términos provinciales, que es la provincia de Buenos Aires. Estamos acostumbrados a este tipo de maniobras", sostuvo este lunes en A24.

Menem argumentó que "en octubre probablemente jubilemos a una parte de la política, y eso genera muchísimas tensiones". "Ellos no tienen con qué atacarnos de la gestión porque han sido un verdadero mamarracho durante los últimos 20 años, entonces tratan de llevarte al barro. Es con lo que vamos a tener que convivir", pronosticó.

Martín Menem Cámara Diputados Sesión Acuerdo FMI 19 Marzo 2025

