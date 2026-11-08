8 de noviembre de 2026 Inicio
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Karina Milei mostró los preparativos en la Casa Rosada para recibir a León XIV

La secretaria general de la Presidencia compartió imágenes sobre el acondicionamiento de la Casa de Gobierno para la visita del pontífice de este domingo. "Deseo que la visita del santo padre sea una oportunidad para que todos los argentinos nos encontremos unidos, en 'Una sola alma y un solo corazón orientados hacia Dios'", expresó.

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El presidente Javier Milei y su hermana Karina visitaron al papa León XIV en el Vaticano en junio de 2025.

El presidente Javier Milei y su hermana Karina visitaron al papa León XIV en el Vaticano en junio de 2025.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, celebró la llegada del papa León XIV, quien arriba este domingo al Aeroparque Jorge Newbery y visitará por la tarde Casa Rosada como parte del cronograma oficial de su visita. "Deseo que la visita del santo padre sea una oportunidad para que todos los argentinos nos encontremos unidos, en 'Una sola alma y un solo corazón orientados hacia Dios'", expresó.

“Queríamos demostrarle a la gente también, primero, que se puede trabajar juntos”, expresó Karina Milei.
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"¡Todo listo para recibir al papa León XIV! Desde el Gobierno nacional trabajamos junto a la Iglesia y los equipos de CABA, PBA y Córdoba para hacer posible este acontecimiento histórico", escribió en su cuenta de X, junto a un video con parte de los preparativos.

"Con enorme alegría y esperanza, deseo que la visita del santo padre sea una oportunidad para que todos los argentinos nos encontremos unidos, en 'Una sola alma y un solo corazón orientados hacia Dios'", cerró.

El Gobierno celebró la confirmación de la visita

Tras la confirmación oficial de la agenda, la Oficina del Presidente celebró el anuncio de la visita de León XIV a la Argentina. El comunicado destacó que el pontífice llegará al país en respuesta a las invitaciones formuladas por el presidente Javier Milei y por la Iglesia argentina.

El Gobierno también remarcó que el Papa mantendrá un encuentro con Milei en la Casa Rosada y que participará de una reunión con autoridades, el cuerpo diplomático y representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad. Además, agradeció a León XIV y a la Santa Sede, la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina por el trabajo conjunto y señaló que las distintas áreas del Estado continuarán coordinando los preparativos para la visita, que calificó como "un acontecimiento de especial trascendencia para la República Argentina y una oportunidad de encuentro para todos los argentinos".

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