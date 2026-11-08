Karina Milei mostró los preparativos en la Casa Rosada para recibir a León XIV La secretaria general de la Presidencia compartió imágenes sobre el acondicionamiento de la Casa de Gobierno para la visita del pontífice de este domingo. "Deseo que la visita del santo padre sea una oportunidad para que todos los argentinos nos encontremos unidos, en 'Una sola alma y un solo corazón orientados hacia Dios'", expresó. Por Agregar C5N en









El presidente Javier Milei y su hermana Karina visitaron al papa León XIV en el Vaticano en junio de 2025.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, celebró la llegada del papa León XIV, quien arriba este domingo al Aeroparque Jorge Newbery y visitará por la tarde Casa Rosada como parte del cronograma oficial de su visita. "Deseo que la visita del santo padre sea una oportunidad para que todos los argentinos nos encontremos unidos, en 'Una sola alma y un solo corazón orientados hacia Dios'", expresó.

"¡Todo listo para recibir al papa León XIV! Desde el Gobierno nacional trabajamos junto a la Iglesia y los equipos de CABA, PBA y Córdoba para hacer posible este acontecimiento histórico", escribió en su cuenta de X, junto a un video con parte de los preparativos.

"Con enorme alegría y esperanza, deseo que la visita del santo padre sea una oportunidad para que todos los argentinos nos encontremos unidos, en 'Una sola alma y un solo corazón orientados hacia Dios'", cerró.

¡Todo listo para recibir al papa León XIV!



Desde el Gobierno nacional trabajamos junto a la Iglesia y los equipos de CABA, PBA y Córdoba para hacer posible este acontecimiento histórico.



Con enorme alegría y esperanza, deseo que la visita del santo padre sea una… pic.twitter.com/jDnDHgnUKz — Karina Milei (@KarinaMileiOk) November 8, 2026 El Gobierno celebró la confirmación de la visita Tras la confirmación oficial de la agenda, la Oficina del Presidente celebró el anuncio de la visita de León XIV a la Argentina. El comunicado destacó que el pontífice llegará al país en respuesta a las invitaciones formuladas por el presidente Javier Milei y por la Iglesia argentina.