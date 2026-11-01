1 de noviembre de 2026 Inicio
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Karina Milei recorrió las obras para la visita del papa León XIV y destacó el trabajo conjunto con Jorge Macri

La secretaria general de la Presidencia recorrió el espacio donde se celebrará la misa que oficiará el pontífice acompañada por autoridades porteñas y nacionales. “Cuando los argentinos nos queremos poner a hacer algo para el bien de todos los argentinos, nos ponemos de acuerdo y eso es muy importante”, remarcó.

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“Queríamos demostrarle a la gente también

“Queríamos demostrarle a la gente también, primero, que se puede trabajar juntos”, expresó Karina Milei.

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La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recorrió el espacio donde se celebrará la misa que oficiará el papa León XIV en el Monumento de los Españoles, en el marco de su visita al país, acompañada por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo.

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“Queríamos demostrarle a la gente también, primero, que se puede trabajar juntos”, expresó Karina, y destacó a los equipos de las distintas jurisdicciones por el avance de los trabajos. “Cuando los argentinos nos queremos poner a hacer algo para el bien de todos los argentinos, nos ponemos de acuerdo y eso es muy importante”, remarcó.

También agradeció a las provincias de Buenos Aires y Córdoba e informó que “en todos los lugares estamos avanzando”.

Finalmente, pidió disculpas a los porteños por las molestias que generan las obras y señaló que se trata de “un hecho histórico que realmente vamos a disfrutar todos los argentinos”.

Avanzan los preparativos para la visita de León XIV: cortes en Palermo mientras se monta el escenario

Avanzan los preparativos en la Ciudad de Buenos Aires para el acto principal de la gira del papa León XIV en el país, que consistirá en una misa y vigilia de jóvenes el 9 y 10 de noviembre, en el marco de su primera visita apostólica a la Argentina. Se establecieron los cortes de calle en el barrio de Palermo y en la mañana del lunes se levanta el escenario que se utilizará en el evento.

La misa se realizará el lunes 9 de noviembre a las 11:30, mientras que la vigilia con jóvenes está programada para el martes 10 a las 20:15. Las dos actividades forman parte de una agenda de cuatro días que llevará al pontífice por la Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

El Ejecutivo porteño anunció qué calles sufrirán cortes en el marco del armado de estructuras y otras maniobras para recibir a Robert Francis Prevost en su primera visita al país. Los cambios en el tránsito se extienden desde el 24 de octubre hasta el 14 de noviembre y afectarán, principalmente, al barrio de Palermo.

Desde la madrugada hasta la mañana del sábado 24 de octubre hay un corte total en Avenida del Libertador desde Avenida Colombia hasta Avenida Sarmiento, por el armado de estructuras. Y desde la mañana de ese mismo sábado hasta la noche del 3 de noviembre hay cortes parciales en Avenida del Libertador desde Avenida Colombia hasta Avenida Sarmiento, con dos carriles habilitados por mano.

Mientras que desde la madrugada del miércoles 4 al sábado 14 de noviembre habrá cortes totales progresivos en Avenida del Libertador entre Avenida Olleros y Ugarteche.

Cuándo será la misa oficiada por el Papa León XIV

El Papa León XIV oficiará una Santa Misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo, el lunes 9 de noviembre, decretado feriado por el Gobierno. A medianoche se abrirán los ocho accesos preparados para permitir el ingreso de los creyentes y permanecerán abiertos hasta las 8:30. El Sumo Pontífice llegará a las 10:30 y la misa finalizará a las 13.

Los accesos estarán habilitados por Avenida Sarmiento hacia Plaza Seeber, así como ingresos sobre Migueletes, Teodoro García y la colectora de Avenida del Libertador por el lado del Ferrocarril Mitre, estación Lisandro de la Torre.

El mapa completo de la zona afectada por los preparativos en Palermo

Los cortes y desvíos se realizarán en Palermo.

Los cortes y desvíos se realizarán en Palermo.

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