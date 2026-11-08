A qué hora llega el papa León XIV a la Argentina este domingo 8 de noviembre

El Sumo Pontífice, que comenzó su gira por Latinoamérica en Uruguay, aterrizará al país durante la tarde y comenzará de inmediato con el cronograma de visitas protocolares.

Después de su estadía en Uruguay, el papa León XIV llegará este domingo 8 de noviembre por la tarde a la Argentina: arribará al Aeroparque Jorge Newbery a 16:30 . Posteriormente, comenzará con las actividades protocolares programadas .

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De acuerdo a lo que está estipulado en su agenda, una vez aterrizado en la Ciudad de Buenos Aires, a las 17, el Sumo Pontífice tendrá su primera actividad en la Plaza San Martín , en Retiro, para ser parte de un homenaje al General . Concluida esta actividad, visitará la Casa Rosada donde mantendrá el primer contacto con el presidente Javier Milei.

El encuentro entre ambos será uno de los acontecimientos centrales de la jornada de apertura, marcando así el primer contacto formal entre el mandatario argentino y León desde el inicio de su visita al país.

Entre otros de los recorridos institucionales estipulados para este primer día en suelo argentino, a las 18.30 , estará presente en el Palacio Libertad , donde pronunciará un mensaje ante autoridades nacionales, diplomáticos y representantes de la sociedad civil.

La agenda del líder de la Iglesia Católica se extenderá hasta el miércoles 11 e incluirá actividades religiosas, reuniones con autoridades nacionales y representantes de distintos sectores sociales. Además de Buenos Aires , el itinerario contempla una visita a la provincia de Córdoba y una celebración multitudinaria frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

El Papa León XIV pronuncia su discurso durante el encuentro con el mundo educativo en la Universidad Católica del Uruguay, en Montevideo. A su lado, el Cardenal Daniel Sturla, Arzobispo de Montevideo. Daniel Ibáñez/EWTN News

Cómo será la agenda del papa León XIV en Argentina

La actividad del papa León XIV seguirá este lunes 9 de noviembre donde, a las 9.15, hará una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole: se encontrará con el personal de servicio y las personas alojadas en la institución.

A las 11.30, encabezará una misa en el Monumento a los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo. Para esa celebración está prevista la participación de distintos artistas y agrupaciones musicales, entre ellos Abel Pintos, Los Olmos, Athenas y Vero Sanfilippo.

Por la tarde, a las 16:10, mantendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica. Luego, a las 17:30, se reunirá con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. La jornada continuará a las 18:45 con la celebración de las vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad. Finalmente, a las 19:45, el Papa compartirá una cena con los obispos en la Casa Arzobispal.

El martes estará dedicado principalmente a Córdoba: León XIV partirá a las 7:30 desde Aeroparque y llegará a la capital provincial a las 9. A las 10 celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Por su parte, a las 15:15, tendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

El regreso a Buenos Aires está previsto para las 18:10. Más tarde, a las 20:15, encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

La última jornada de León XIV en la Argentina comenzará a las 8 con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. A las 10, el Papa viajará a Luján para celebrar una misa en el predio ubicado frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Luego regresará a Buenos Aires. A las 13:30 se realizará la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y a las 14 partirá rumbo a Lima, Perú, donde continuará su gira latinoamericana.