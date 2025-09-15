15 de septiembre de 2025 Inicio
Juró Lisandro Catalán como titular del reflotado Ministerio del Interior

La decisión había sido anunciada la semana pasada, en un guiño a los gobernadores tras la contundente derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas bonaerenses.

Lisandro Catalán es el nuevo titular del reflotado Ministerio del Interior.

La mesa política se relanzó tras la derrota en las legislativas bonaerenses.
Milei encabezó una nueva reunión de la mesa política de LLA: foco en octubre y la cadena nacional

La medida se implementó a través de los decretos 658/2025 y 672/2025, publicados este lunes en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Así, la cartera, que había sido degradada a secretaría dentro de la Jefatura de Gabinete luego de que Francos asumiera el lugar de Nicolás Posse, vuelve a entrar en el organigrama del Gobierno.

"Siguiendo las instrucciones del Presidente, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el flamante Ministro del Interior, Lisandro Catalán", escribió Francos en su cuenta de X.

"En esta nueva etapa en que consideramos imprescindible implementar las reformas estructurales en las que hemos trabajado, estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio", añadió.

Quién es Lisandro Catalán, el nuevo encargado del Ministerio del Interior

Lisandro Catalán es tucumano, abogado de la Universidad Nacional de Tucumán y magister en la Gestión Pública por la Universidad Austral. Trabajó con Francos en la Fundación Acodar y fue director nacional del Registro Nacional de Reincidencia del Ministerio de Justicia durante el gobierno de Alberto Fernández.

Con el cambio de gobierno, Francos lo designó Secretario del Interior dependiente del Ministerio del Interior. La Secretaría de Interior es una oficina clave en la relación del Gobierno con las provincias. Durante los casi 6 meses de gestión de Javier Milei, se encargó en lograr consensos políticos para destrabar el paquete de estabilización y reformas de la economía en el Congreso. Además, es presidente de La Libertad Avanza en Tucumán. Es hijo de Juan José Catalán, ministro de Educación entre 1976 y 1978, durante la dictadura encabezada por Jorge Rafael Videla.

El mensaje de Lisandro Catalán tras el nombramiento

El flamante Ministro del Interior se pronunció en redes sociales luego del anuncio del Gobierno. Aseguró que "con responsabilidad, hoy inicio el camino como ministro del Interior, reafirmando el compromiso que tiene este Gobierno con fortalecer nuestras instituciones y avanzar en la construcción de una Mesa Federal de diálogo y consenso que representen a todos los argentinos".

"Agradezco al Presidente Javier Milei y al jefe de Gabinete Guillermo Francos por su confianza", completó el funcionario.

