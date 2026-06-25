La CGT descartó un paro general inmediato y definió un nuevo plan de lucha contra el Gobierno

La conducción de la central obrera se reunió este jueves en la sede de Azopardo para analizar el impacto de la reforma laboral y comenzó a delinear una estrategia de protesta con medidas escalonadas que buscarán sumar a otros sectores sindicales.

La Confederación General del Trabajo (CGT) se reunió este jueves en su histórica sede de la calle Azopardo para debatir las acciones que llevará adelante frente al avance de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, en una jornada marcada por la expectativa que generaban las definiciones del Consejo Directivo sobre los próximos pasos de la central obrera.

Según trascendió durante el encuentro, la conducción sindical delimitó una nueva estrategia en el plan de lucha contra la administración de Javier Milei, aunque por el momento no figura entre las alternativas inmediatas la convocatoria a un paro general. La reunión fue encabezada por el triunvirato integrado por Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo .

Antes del inicio del encuentro, Jerónimo había anticipado que se anunciarían medidas. "Lo que se decida saldremos a comunicarlo para poder continuar el plan de acción que ya venimos teniendo con este gobierno desde que inició este proceso político y económico", señaló el representante sindical, al tiempo que cuestionó las políticas oficiales y advirtió que "este Gobierno excluye a los trabajadores" con medidas que, según sostuvo, afectan el empleo y la producción.

De acuerdo con la información publicada por Infobae, uno de los principales acuerdos alcanzados durante la reunión fue avanzar en un esquema de protestas inspirado en el denominado "modelo francés", que reemplazaría un paro general inmediato por medidas de fuerza sectoriales, rotativas y sostenidas en el tiempo, con el objetivo de incrementar la presión sobre el Gobierno de manera gradual.

El mecanismo contempla la realización de asambleas, protestas por actividad, acciones de visibilización en las calles y campañas de difusión para luego confluir en un paro nacional y una marcha federal, una vez que la conducción considere que existe el escenario político más favorable y logre consensuar el cronograma con las regionales y otras centrales sindicales.

Otro de los ejes debatidos fue la ofensiva judicial contra la Ley 27.802 de Modernización Laboral. La conducción cegetista resolvió solicitar a cada sindicato que presente recursos ante la Justicia para cuestionar las limitaciones a la denominada "ultraactividad" de los convenios colectivos y resguardar las cláusulas obligacionales una vez vencidos los acuerdos paritarios.

Además, el Consejo Directivo acordó comenzar la elaboración de un programa político con vistas a 2027, al tiempo que elaboró un análisis de las denuncias presentadas ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por las políticas laborales del Gobierno nacional y resolvió profundizar el trabajo conjunto con otras centrales obreras para coordinar las próximas medidas de fuerza.

La CGT, por ahora, no anunció un paro general contra la gestión de Javier Milei. Redes sociales

Qué gremios impulsaron el "modelo francés"

La estrategia de avanzar con un plan de lucha gradual fue promovida principalmente por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), conducida por Juan Carlos Schmid, referente del sindicato de Dragado y Balizamiento. La iniciativa también recibió el respaldo de los gremios de Aeronavegantes, Televisión y Seguros, sector representado por el cotitular de la CGT Jorge Sola.

La postura terminó imponiéndose durante el debate del Consejo Directivo por sobre la propuesta de los sectores vinculados al barrionuevismo y al gremio ferroviario La Fraternidad, que impulsaban una medida de mayor impacto mediante un paro de 36 horas. Finalmente, la central obrera optó por una estrategia escalonada con protestas sectoriales y sostenidas en el tiempo.