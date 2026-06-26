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26 de junio de 2026 Inicio

Paraguay empató 0-0 con Australia: qué resultados necesita para clasificar a los 16avos de final del Mundial 2026

El equipo de Gustavo Alfaro finalizó tercero en el grupo D con cuatro puntos y deberá esperar que se complete la última fecha de la primera ronda para conocer a su rival: puede ser Alemania, Francia, Colombia o Portugal.

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Paraguay empató 0 a 0 con Australia.

Paraguay empató 0 a 0 con Australia.

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Por el grupo D, Paraguay y Australia empataron sin goles en la tercera fecha, pero todavía no quedó definida la clasificación. El equipo de Gustavo Alfaro deberá esperar otros resultados para saber si juega los 16avos. e incluso todavía no tiene definido el posible rival. ¿Qué tiene que pasar?

Bosnia Herzegovina, ya clasificado a 16avos de final del Mundial 2026 como uno de los mejores terceros.
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El inicio del Mundial 2026 fue duro porque cayeron por goleada 4 a 1 ante Estados Unidos en Los Ángeles y en la segunda fecha lograron un triunfo por 1 a 0 ante Turquía. El empate sin goles les sumó un punto para poder clasificar, pero todavía pueden quedar afuera.

Para avanzar a la fase final necesita ser uno de los ocho mejores terceros. Hasta el momento, se definieron seis grupos y tres terceros quedaron por encima de Paraguay (Suecia, Ecuador y Bosnia) y dos abajo (Corea del Sur y Escocia). De esta manera, necesita que, al menos dos terceros, no superen su línea.

Qué necesita Paraguay para clasificar a 16avos

Paraguay específicamente necesita que ninguno de los otros cinco (a excepción de Senegal e Irak) queden terceros. Si Uruguay no le gana a España, Paraguay clasifica, sin importar el resto. Si Cabo Verde y Arabia Saudita terminan empatando, también.

Podría clasificar también si pierde Irán o empatan Bélgica y Nueva Zelanda. La posibilidad de quedar eliminada es mínima, pero deben cumplirse distintos escenarios y sería si se dan siete victorias en simultáneo.

En el caso de que los de Alfaro clasifiquen a 16vos, su rival puede ser Alemania, Francia, Colombia o Portugal.

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