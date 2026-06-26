Franco Colapinto terminó 8° en la primera práctica libre en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1 El piloto de Alpine completó una buena performance en su primera salida al circuito Red Bull Ring. Al mediodía será la segunda sesión de entrenamientos. Por Agregar C5N en









Franco Colapinto corre en Austria. Prensa Alpine Alpine

Franco Colapinto terminó 8° en la primera práctica libre en el marco del Gran Premio de Austria de la Fórmula 1. El pilarense salió al circuito Red Bull Ring con el objetivo de estirar su racha positiva dentro de la máxima competición del automovilismo.

Con cambios en el alerón delantero, Colapinto logró buenos posicionamientos: hasta llegó a quedar en la cuarta posición, a solo 1.449 de Kimi Antonelli, quien finalizó como líder de la primera prueba.

El podio estuvo conformado por George Russell en el segundo puesto y Oscar Piastri en el tercero. En tanto, el compañero de equipo de Colapinto en Alpine, Pierre Gasly, se ubicó en el 14° lugar. A partir de las 12, los pilotos saldrán nuevamente al circuito para la FP2.

Con un 2026 mega positivo, donde gracias a las actuaciones de China, Miami, Montreal y Barcelona lleva 16 unidades acumuladas, el piloto argentino de Alpine se mantiene duodécimo en el campeonato de pilotos y busca seguir afianzándose en su temporada de adaptación dentro de la máxima categoría.

Con un campeonato ajustado en la zona media y márgenes cada vez más finos, Colapinto afronta Austria como una oportunidad clave para seguir sumando y consolidarse en la Fórmula 1.