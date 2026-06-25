25 de junio de 2026 Inicio
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El gobernador Claudio Vidal, tras recibir a Héctor Daer: "Santa Cruz seguirá defendiendo el trabajo y un verdadero federalismo"

El mandatario santacruceño se reunió con el secretario del Interior de la CGT en Río Gallegos para analizar el impacto de las políticas nacionales en las provincias y fortalecer una agenda de desarrollo productivo y defensa del empleo.

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Claudio Vidal y Héctor Daer

Claudio Vidal y Héctor Daer, en su despacho en Santa Cruz.

Prensa Gobierno de Santa Cruz

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, mantuvo este jueves un encuentro clave en Río Gallegos con Héctor Daer, secretario del Interior de la Confederación General del Trabajo (CGT). La reunión tuvo como eje central analizar la compleja realidad económica y social que atraviesa el país, poniendo especial énfasis en cómo el contexto nacional afecta directamente a las administraciones provinciales y sus economías.

Claudio Vidal y Eduardo Sosa.
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Durante la jornada de trabajo, ambos dirigentes profundizaron en el impacto que las políticas del Gobierno nacional generan sobre las economías regionales. En este sentido, coincidieron en la urgencia de fortalecer herramientas institucionales que permitan no solo sostener los puestos de trabajo actuales, sino también promover la producción local para garantizar el crecimiento sostenido de las provincias.

Un punto destacado de la reunión fue la coincidencia en la importancia de consolidar espacios de diálogo institucional. El gobernador santacruceño y el Secretario General de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) remarcaron que es fundamental la articulación entre los sectores sociales, sindicales y gubernamentales para construir los consensos necesarios que permitan enfrentar los desafíos económicos que hoy golpean a la Argentina.

Asimismo, los referentes subrayaron que cualquier plan de crecimiento debe tener como pilares el desarrollo productivo y un federalismo real. Para Vidal, la defensa de los intereses de los trabajadores es inseparable de una agenda que priorice un equilibrio territorial, asegurando que el país no podrá prosperar si no se potencia primero el desarrollo de cada una de sus jurisdicciones.

Al finalizar el encuentro, el mandatario santacruceño reafirmó su compromiso con la gestión de los recursos provinciales y la protección del empleo. "Santa Cruz seguirá defendiendo el trabajo, la producción y un verdadero federalismo, porque estamos convencidos de que el desarrollo del país comienza con el crecimiento de cada una de sus provincias", sentenció Vidal.

Finalmente, el gobernador ratificó que su gestión continuará promoviendo la apertura de canales de diálogo y el fortalecimiento del aparato productivo. El objetivo central, según indicaron desde la gobernación, es generar nuevas oportunidades para todos los santacruceños mediante una administración que priorice la creación de empleo genuino frente a la crisis nacional.

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