El gobernador Claudio Vidal, tras recibir a Héctor Daer: "Santa Cruz seguirá defendiendo el trabajo y un verdadero federalismo" El mandatario santacruceño se reunió con el secretario del Interior de la CGT en Río Gallegos para analizar el impacto de las políticas nacionales en las provincias y fortalecer una agenda de desarrollo productivo y defensa del empleo. Por Agregar C5N en









Claudio Vidal y Héctor Daer, en su despacho en Santa Cruz. Prensa Gobierno de Santa Cruz

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, mantuvo este jueves un encuentro clave en Río Gallegos con Héctor Daer, secretario del Interior de la Confederación General del Trabajo (CGT). La reunión tuvo como eje central analizar la compleja realidad económica y social que atraviesa el país, poniendo especial énfasis en cómo el contexto nacional afecta directamente a las administraciones provinciales y sus economías.

Durante la jornada de trabajo, ambos dirigentes profundizaron en el impacto que las políticas del Gobierno nacional generan sobre las economías regionales. En este sentido, coincidieron en la urgencia de fortalecer herramientas institucionales que permitan no solo sostener los puestos de trabajo actuales, sino también promover la producción local para garantizar el crecimiento sostenido de las provincias.

Un punto destacado de la reunión fue la coincidencia en la importancia de consolidar espacios de diálogo institucional. El gobernador santacruceño y el Secretario General de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) remarcaron que es fundamental la articulación entre los sectores sociales, sindicales y gubernamentales para construir los consensos necesarios que permitan enfrentar los desafíos económicos que hoy golpean a la Argentina.

HOY RECIBÍ AL SECRETARIO DEL INTERIOR DE LA CGT, HÉCTOR DAER



Hoy recibí en Río Gallegos al secretario del Interior de la CGT, Héctor Daer. Mantuvimos una muy buena reunión en la que conversamos sobre el complejo escenario que atraviesan las provincias en el contexto nacional y… pic.twitter.com/4Gpt0Z2wSk — ClaudioVidal (@ClaudioVidalSer) June 25, 2026 Asimismo, los referentes subrayaron que cualquier plan de crecimiento debe tener como pilares el desarrollo productivo y un federalismo real. Para Vidal, la defensa de los intereses de los trabajadores es inseparable de una agenda que priorice un equilibrio territorial, asegurando que el país no podrá prosperar si no se potencia primero el desarrollo de cada una de sus jurisdicciones.

Al finalizar el encuentro, el mandatario santacruceño reafirmó su compromiso con la gestión de los recursos provinciales y la protección del empleo. "Santa Cruz seguirá defendiendo el trabajo, la producción y un verdadero federalismo, porque estamos convencidos de que el desarrollo del país comienza con el crecimiento de cada una de sus provincias", sentenció Vidal.